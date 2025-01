První autonomní vlak sveze cestující na jaře, v záloze bude živý strojvedoucí

Speciálně upravený motorák vyjede s cestujícími poprvé na obnovené lokálce zvané Kopidlnka. Jde o trať, kterou firma AŽD Praha v roce 2014 koupila od Správy železnic, aby tam mohla testovat své technologie pro drážní dopravu.

Od letošního roku tam firma spustí pravidelnou sezonní linku, která bude v provozu od dubna do října o víkendech a o prázdninách každý den. Jízdní řád počítá s třemi páry spojů denně.

„Každý první víkend v měsíci pojede na této lince autonomní vlak bez strojvedoucího a o prázdninách pojede autonomní vlak vždy první týden v prázdninovém měsíci,“ uvedl na Facebooku generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

V ostatní dny obslouží linku jiné vozidlo se strojvedoucím. Společnost chce nasazením autonomního vlaku na běžnou linku s cestujícími ukázat, že současné technologie již lze uplatnit v praxi. Autonomní vlak dosud na soukromé trati jezdil jen v testovacím provozu a bez cestujících.

Testovací polygon

Obnovení provozu okolní obce vítají, byť dávno zaniklá trať nejspíš nepřiláká ani tak běžné turisty, jako spíš nadšence do železnice a moderních technologií.

„Pamatuji si, když jsem byl malý, tak se trať do Bousova používala. Ale příliš vytížená nebyla a zřejmě proto ji později prodali. Jestli bude využívaná i lidmi z obcí, to teď nedokážu posoudit. Některé zastávky jsou dost daleko od vesnic. I v Dětenicích je to k zámku kus cesty,“ míní starosta Kopidlna Karel Žižka (nez.).

„Doprava bude realizována na komerční riziko dopravce, neboť Královéhradecký kraj se nechtěl k projektu připojit,“ doplnil Zdeněk Chrdle.

AŽD Praha používá trať jako svůj testovací polygon pro nově vyvíjené technologie na železnici. Jde hlavně o zabezpečovací zařízení. V loňském roce firma spolu s Dopravní fakultou ČVUT v Praze otevřela na nádraží v Dětenicích kompetenční centrum, které slouží k výuce studentů železničních oborů, ale také k prezentaci produktů obchodním partnerům.

„Experimentální trať má zázemí ve vedlejší budově, kterou jsme také koupili,“ upřesňuje mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja.

Speciál jménem EDITA

Provoz autonomního vlaku s cestujícími zajistí speciálně upravený vůz pojmenovaný EDITA. Jde o zkratku Experimentální Drážní vozidlo pro Inovativní Technologie AŽD. Firma ho pořídila přestavbou motoráku řady 810, který získala v roce 2022. Hotový prototyp vyjel na koleje loni v lednu a v únoru zamířil do Kopidlna. Od té doby vývojáři vůz testovali, aby měli jistotu, že může vyjet s cestujícími.

„Testování bude probíhat i nadále v pracovních dnech. Zkoušejí se různé scénáře, překážky, zastavení před přejezdem, pokud nebude zavřený, otevírání dveří, příjezd, odjezd, obraty a tak dále. O víkendu za vlak připojíme přívěsný vůz a v něm pojedou cestující. Přímo v motoráku jet nemohou, protože ten je napěchovaný počítači,“ popisuje Dlabaja.

Přesto však na palubě EDITY bude i strojvedoucí, který na autonomní řízení dohlédne. Pokud by došlo k chybě, může převzít kontrolu nad soupravou.

Společnost testovala prvky autonomního řízení už v minulosti. Technologii původně osadila na svůj měřící vůz, který představila veřejnosti například na své další trati Švestková dráha z Mostu do Lovosic v Českém středohoří. Časem se však ukázalo, že měřící vůz je pro důkladné testování nedostatečný.

Upravený vlak 810 má zcela zrekonstruované kabiny strojvedoucího a zásadně upravený salon, který slouží jako zkušební laboratoř. Na vůz lze instalovat různé měřící přístroje a vybavený je také zabezpečovačem ETCS.