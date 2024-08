Nové nástupiště či eskalátory. Proměna hradeckého nádraží bude stát 12 miliard

Zgruntu nové nástupiště, eskalátory, zásadní proměna podchodů i obávaného podjezdu u Koruny nebo nadjezdu v Koutníkově ulici. To budou nejviditelnější části modernizace hradecké železniční stanice. Dojde však i na výměnu veškerého zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Modernizace vyjde na ohromující sumu. Vše je spočítáno přesně: 12 233 943 696 korun, tedy přes 12 miliard. Projekt nese název Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, a do nákladů je tak započítána i váznoucí dvoukolejka mezi Opatovicemi a Hradcem Králové.

Hradecká železniční stanice příští rok oslaví 90. výročí. Přípravné práce na historickou rekonstrukci začnou už v závěru letošního roku. Pro inspiraci, jak moc se hlavní nádraží změní, se lze vydat do Pardubic.

Výsledkem tamních změn, jež probíhaly čtyři roky a stály přes šest miliard, jsou nová nástupiště, zabezpečovací zařízení, 290metrová lávka, trakční vedení, mosty i nová zastávka v centru města. Provoz vlaků je mnohem tišší a přitom rychlejší.

Ale zpět do Hradce Králové. Vyjádřeno čísly – na nádraží se počítá s obnovou 21,1 kilometru kolejí, se 103 novými výhybkami, šesti novými či opravenými mosty a s jedním novým nástupištěm. Modernizace však nepoznamená jen železniční, ale také automobilovou dopravu. Její součástí bude proměna obávaného podjezdu, tedy nejdůležitější silniční spojky do Kuklen.

A velké peníze to bude stát i město. V následujících šesti letech bude muset na podjezd přispět 180 miliony korun.

Roli převezme nadjezd

Hned na začátku bude vybudován nový železniční most nad Pražskou třídou. Demolice si na nezbytně nutnou dobu, tedy na tří až čtyři týdny, vyžádá uzavírku podjezdu. Druhá etapa bude náročnější a dopravně komplikovanější. Půjde o rozšíření a prohloubení podjezdu a úplnou uzavírku podjezdu na jeden rok. Záleží na postupu rekonstrukce jiného mimoúrovňového řešení, úlohu podjezdu by měl převzít čtyřpruh na nadjezdu v Koutníkově ulici.

K podjezdu ve směru od kruhové křižovatky Koruna povede další silniční pruh. Jiná v něm bude výška, která nyní dělá potíže kamionům i některým autobusům. Po obou stranách vzniknou tři metry široké stezky pro chodce a cyklisty a uvnitř podjezdu se už nepočítá s pilíři, které dnes nijak nepřispívají k pocitu bezpečí.

„Podjezd bude zcela nový, jeho řešení bude čistě technické. My však chceme, aby měl vyšší úroveň. Vždyť je to brána do města od Kuklen. Určitě nechceme jen šedivou a špinavou díru, kudy se lidé budou bát projít. Kukleny se výrazně rozvíjejí, bude to jedna z důležitých částí města a propojení s centrem mají právě podjezdem,“ řekl Adam Záruba (Změna a Zelení), náměstek primátorky pro oblast architektury a urbanismu.

Podle posledního sčítání dopravy touto „myší dírou“ denně projede přes 14 tisíc aut. Avšak konečným vysvobozením pro Kukleny bude až výstavba jižní spojky, která propojí dálnici D11 s hradubickou silnicí.

Bude i parkoviště a cyklověž

Dvanáctimiliardový projekt rozložený do pěti let už skutečně chvátá. Letos by se měly rozjet přípravné práce a příští rok se začne kopat. „Předpokládáme, že letos v posledním čtvrtletí už bude vybraný zhotovitel stavby a investice se ještě do konce roku posune do fáze realizace. To znamená i první práce ve stanici,“ řekl již dříve mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Kromě podjezdu či nadjezdu se vně nádraží budou dít i další změny. V sousedství dopravního terminálu má být záchytné parkoviště, a jestliže se narychlo nezmění plány, obdobná stavba vyroste ještě blíž stanice, jenže pro bicykly.

„Do míst za Českou poštou u jižního průčelí výpravní budovy navrhujeme dvě cyklověže, vedle nichž bude i rezerva pro případné umístění třetí. Další by pak mohla být ve Sladkovského ulici,“ sdělil mluvčí SŽ Jan Nevola.

S modernizací nádraží, spíše dopravní větve, však úzce souvisí jedna bolest: stavba druhé koleje mezi Opatovicemi a Hradcem Králové. O tu se už přes osm let vedou spory. Předmětem sváru je hlavně alej Kaštanka, tedy snahy o její vykácení či záchranu. Letos došlo k významnému sblížení mezi Správou železnic, městem a spolkem Kaštanka.

Vzniklo memorandum o společném postupu, tedy o řešení, jež by umožnilo stavbu dvoukolejky do Opatovic se zachováním obou řad kaštanů. Pracuje se s nápadem ochranného rámu nad kolejemi.

Realizace druhé koleje se však značně oddálila. Už neplatí druhá polovina roku 2025, se kterou se počítalo ještě předloni. „Pracujeme s termínem realizace od podzimu 2028 do začátku roku 2032,“ potvrdila Nela Eberl Friebová ze Správy železnic.

24. června 2024