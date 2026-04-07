Dnes bez klepání, velel ministr dopravy. Začala přestavba nádraží v Hradci

„Dnes to bude bez klepání,“ zavelel v úterý dopoledne na prvním nástupišti hradeckého železničního nádraží ministr Ivan Bednárik.
Nachystáno bylo zhruba 20 kladívek, metr a půl dlouhá kolejnice i fotoaparáty asistentů různých politiků, kteří záběry svých klepání či přestřihávání pásek rádi věší na své sociální sítě.
Ministr Bednárik ze zahajovacího ceremoniálu udělal kladívkovou burzu a česko-slovenštinou svou nechuť k politickému rituálu vysvětloval:
„Kladívka nesbírám. Ale dobře, asi je to taková zvyklost. Také veřejnosti se ta forma zaželání štěstí nelíbí. Chtěl bych vyzvat všechny kluky a dámy v oranžových vestách a dozírají tu na bezpečnost, ať si každý přijde vzít jedno kladívko na památku. Dnes to bude bez klepání. Nestyďte se tam vzadu,“ řekl a pak kladívka sám roznášel železničářům a novinářům.
„Během dvou týdnů, kdy jsem byl ministr dopravy, jsem získal čtvery nůžky za otevření nějakých staveb. Nemyslím si, že zrovna toto je mojí náplní práce. Tu symboliku tam nevidím. Důležité jsou činy, a nikoli hezké fotky nebo sbírka kladívek,“ doplnil ještě ke svému protestu proti zaběhnutému protokolu.
Investice skoro deset miliard
Postoj ministra však vůbec nic nemění na tom, že v Hradci Králové začala jedna z největších železničních investic od 3. října 1857, kdy do města dorazil první parovůz jménem Pardubitz. Vyjádřeno čísly bude vše stát astronomických 9,94 miliardy korun. Dotace z fondů Evropské unie by měla činit 8,7 miliardy.
V železničním uzlu Hradec Králové přibude 21 kilometrů nových kolejí, 103 výhybek, šest nových či opravených mostů a přímo na nádraží i jedno nové nástupiště. Bazbariérový přístup k vlakům zajistí eskalátory a výtahy, součástí bude i zabezpečovací systém ETCS, přibude parkoviště P+R i dvě slibované cyklověže.
Investicí v převážné režii města bude rekonstrukce podjezdu na Gočárově třídě, která si nejspíš vyžádá uzavírku až na jeden rok. To vše bude hotové do konce roku 2031.
Nádraží se podle Tomáše Tótha, generálního ředitele Správy železnic (SŽ), promění v obdobu počítačového hubu, bude tedy důležitým propojovacím prvkem.
„Napojíme jej na MHD, vystavíme parkoviště i dvě cyklověže. Celý hub bude navíc připraven na budoucí zdvoukolejnění ve všech směrech – od Chlumce, Týniště, Pardubic a v budoucnu i na modernizaci trati směr Jaroměř, Náchod až na polskou hranici,“ upozornil Tomáš Tóth.
A co vysokorychlostní trať?
Hradec Králové by měl v budoucnu hrát velmi významnou roli také na mapě vysokorychlostní železnice (VRT). Konkrétně by přes něj měla vést větev RS 5 z Prahy do polské Vratislavi.
„Chci věřit v optimistický scénář, že Hradec nebude opomenutý při rozvoji vysokorychlostní tratě směrem na Polsko,“ připomněla primátorka Pavlína Springerová (HDK) revizi nové vlády, která se chce zaměřit především na hlavní osu VRT Drážďany – Praha – Brno – Ostrava.
„Mohu vás ubezpečit, že RS 5 není u ledu nebo zrušený. Vzhledem k podmínkám rozpočtu máme připraveno trochu jiné fázování, ale pokud finanční prostředky budou rozumné, určitě se na hradecké rameno RS 5 nezapomene,“ doplnil Martin Kolovratník (ANO), poslanec a současně předseda správní rady SŽ.
Podle Ivana Bednárika, který byl předsedou představenstva ČD Cargo i generálním ředitelem Českých drah, modernizace hradeckého uzlu poslouží nejen cestujícím, ale také nákladní železniční dopravě.
„Hradec není ojedinělým případem jednoho z největších železničních uzlů, který potřebuje jednorázovou investici několika miliard korun. Nebavíme se o budově, ale o kapacitě, abychom dokázali přesunout více zboží po železnici. Vše je tu na jednokolejce a tato investice vlastně uvolňuje další požadavek, abychom přidali další koleje tam, kde je to smysluplné a přinese další zisky nejen pro region,“ konstatoval ministr dopravy.
Bednárik se netají cílem co nejvíce omezit kamionovou dopravu: „Trend přesunu zboží po silnici se děje právě proto, že máme vyčerpanou kapacitu v železniční dopravní síti. A toto je jeden krok,“ podíval se po prvním nástupišti hradeckého nádraží.
Kraj potřebuje dvoukolejky
Chystané dvoukolejky mají být krokem číslo dva. „Patříme mezi poslední dva kraje, kde jsou pouze jednokolejné tratě. Ale nejsme na tom úplně nejhůř, protože Liberecký kraj nemá jako jediný kraj elektrifikaci,“ poznamenal hejtman Petr Koleta (ANO).
„Velmi mě těší, že modernizace hlavního nádraží je součástí projektu zdvoukolejnění úseku Hradec Králové – Opatovice, který je zase součástí už vousatého projektu zdvoukolejnění Hradec – Pardubice. Obě města se díky suburbanizaci přibližují a bylo by fajn, aby se přibližovala i časově, tedy budeme si zase o něco blíž díky dvoukolejce,“ doplnila primátorka.
Modernizací projdou hned čtyři železniční tratě, které vedou do Hradce Králové. Kromě druhé koleje od Opatovic to bude také stejný projekt na trati mezi Velkým Osekem, Hradcem Králové, Týništěm nad Orlicí a Chocní.
Správa železnic chystá i modernizaci směrem na Jaroměř a Náchod a už loni zahájila přestavbu tratě z Týniště do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.