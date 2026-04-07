Dnes bez klepání, velel ministr dopravy. Začala přestavba nádraží v Hradci

Petr Záleský
  16:52aktualizováno  16:52
V Hradci Králové na hlavním nádraží oficiálně zahájili modernizaci zdejší železniční stanice. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) odmítl klepat kladívkem, ale i bez této neobvyklé vzpoury téměř desetimiliardová proměna železničního uzlu začala. Hotovo má být v roce 2031.

„Dnes to bude bez klepání,“ zavelel v úterý dopoledne na prvním nástupišti hradeckého železničního nádraží ministr Ivan Bednárik.

Nachystáno bylo zhruba 20 kladívek, metr a půl dlouhá kolejnice i fotoaparáty asistentů různých politiků, kteří záběry svých klepání či přestřihávání pásek rádi věší na své sociální sítě.

V železniční stanici Hradec Králové - hlavní nádraží byla oficiálně zahájena přestavba. (7. dubna 2026)
Podchod v železniční stanici Hradec Králové - hlavní nádraží. Dnes tu byla oficiálně zahájena přestavba. (7. dubna 2026)
V železniční stanici Hradec Králové - hlavní nádraží byla oficiálně zahájena přestavba. (7. dubna 2026)
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) hovoří při zahájení modernizace železniční stanice Hradec Králové. (7. dubna 2026)
Ministr Bednárik ze zahajovacího ceremoniálu udělal kladívkovou burzu a česko-slovenštinou svou nechuť k politickému rituálu vysvětloval:

„Kladívka nesbírám. Ale dobře, asi je to taková zvyklost. Také veřejnosti se ta forma zaželání štěstí nelíbí. Chtěl bych vyzvat všechny kluky a dámy v oranžových vestách a dozírají tu na bezpečnost, ať si každý přijde vzít jedno kladívko na památku. Dnes to bude bez klepání. Nestyďte se tam vzadu,“ řekl a pak kladívka sám roznášel železničářům a novinářům.

„Během dvou týdnů, kdy jsem byl ministr dopravy, jsem získal čtvery nůžky za otevření nějakých staveb. Nemyslím si, že zrovna toto je mojí náplní práce. Tu symboliku tam nevidím. Důležité jsou činy, a nikoli hezké fotky nebo sbírka kladívek,“ doplnil ještě ke svému protestu proti zaběhnutému protokolu.

Investice skoro deset miliard

Postoj ministra však vůbec nic nemění na tom, že v Hradci Králové začala jedna z největších železničních investic od 3. října 1857, kdy do města dorazil první parovůz jménem Pardubitz. Vyjádřeno čísly bude vše stát astronomických 9,94 miliardy korun. Dotace z fondů Evropské unie by měla činit 8,7 miliardy.

V železničním uzlu Hradec Králové přibude 21 kilometrů nových kolejí, 103 výhybek, šest nových či opravených mostů a přímo na nádraží i jedno nové nástupiště. Bazbariérový přístup k vlakům zajistí eskalátory a výtahy, součástí bude i zabezpečovací systém ETCS, přibude parkoviště P+R i dvě slibované cyklověže.

Začíná proměna hradeckého nádraží za 10 miliard. Přibude nástupiště i eskalátory

Investicí v převážné režii města bude rekonstrukce podjezdu na Gočárově třídě, která si nejspíš vyžádá uzavírku až na jeden rok. To vše bude hotové do konce roku 2031.

Nádraží se podle Tomáše Tótha, generálního ředitele Správy železnic (SŽ), promění v obdobu počítačového hubu, bude tedy důležitým propojovacím prvkem.

„Napojíme jej na MHD, vystavíme parkoviště i dvě cyklověže. Celý hub bude navíc připraven na budoucí zdvoukolejnění ve všech směrech – od Chlumce, Týniště, Pardubic a v budoucnu i na modernizaci trati směr Jaroměř, Náchod až na polskou hranici,“ upozornil Tomáš Tóth.

A co vysokorychlostní trať?

Hradec Králové by měl v budoucnu hrát velmi významnou roli také na mapě vysokorychlostní železnice (VRT). Konkrétně by přes něj měla vést větev RS 5 z Prahy do polské Vratislavi.

„Chci věřit v optimistický scénář, že Hradec nebude opomenutý při rozvoji vysokorychlostní tratě směrem na Polsko,“ připomněla primátorka Pavlína Springerová (HDK) revizi nové vlády, která se chce zaměřit především na hlavní osu VRT Drážďany – Praha – Brno – Ostrava.

„Mohu vás ubezpečit, že RS 5 není u ledu nebo zrušený. Vzhledem k podmínkám rozpočtu máme připraveno trochu jiné fázování, ale pokud finanční prostředky budou rozumné, určitě se na hradecké rameno RS 5 nezapomene,“ doplnil Martin Kolovratník (ANO), poslanec a současně předseda správní rady SŽ.

Rychlotratě za polovic. Správa železnic představila osekanou síť

Podle Ivana Bednárika, který byl předsedou představenstva ČD Cargo i generálním ředitelem Českých drah, modernizace hradeckého uzlu poslouží nejen cestujícím, ale také nákladní železniční dopravě.

„Hradec není ojedinělým případem jednoho z největších železničních uzlů, který potřebuje jednorázovou investici několika miliard korun. Nebavíme se o budově, ale o kapacitě, abychom dokázali přesunout více zboží po železnici. Vše je tu na jednokolejce a tato investice vlastně uvolňuje další požadavek, abychom přidali další koleje tam, kde je to smysluplné a přinese další zisky nejen pro region,“ konstatoval ministr dopravy.

Bednárik se netají cílem co nejvíce omezit kamionovou dopravu: „Trend přesunu zboží po silnici se děje právě proto, že máme vyčerpanou kapacitu v železniční dopravní síti. A toto je jeden krok,“ podíval se po prvním nástupišti hradeckého nádraží.

Kraj potřebuje dvoukolejky

Chystané dvoukolejky mají být krokem číslo dva. „Patříme mezi poslední dva kraje, kde jsou pouze jednokolejné tratě. Ale nejsme na tom úplně nejhůř, protože Liberecký kraj nemá jako jediný kraj elektrifikaci,“ poznamenal hejtman Petr Koleta (ANO).

„Velmi mě těší, že modernizace hlavního nádraží je součástí projektu zdvoukolejnění úseku Hradec Králové – Opatovice, který je zase součástí už vousatého projektu zdvoukolejnění Hradec – Pardubice. Obě města se díky suburbanizaci přibližují a bylo by fajn, aby se přibližovala i časově, tedy budeme si zase o něco blíž díky dvoukolejce,“ doplnila primátorka.

Modernizací projdou hned čtyři železniční tratě, které vedou do Hradce Králové. Kromě druhé koleje od Opatovic to bude také stejný projekt na trati mezi Velkým Osekem, Hradcem Králové, Týništěm nad Orlicí a Chocní.

Nádraží v Jaroměři opravili, druhá kolej do České Skalice je nejistá

Správa železnic chystá i modernizaci směrem na Jaroměř a Náchod a už loni zahájila přestavbu tratě z Týniště do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Peníze vybrané na pomoc po střelbě v Chřibské dostanou pozůstalí a zranění

Po více než šesti týdnech se otevřel úřad v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu...

Peníze z transparentního účtu na pomoc po tragické střelbě v Chřibské na Děčínsku rozdělí Ústecký kraj pozůstalým a zraněným. V úterý o tom rozhodli krajští radní. Na účtu zřízeném krajem krátce po...

7. dubna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

V Bedřichově budou v referendu rozhodovat, zda bude možné zastavět skiareál

ilustrační snímek

V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22....

7. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Muzeum romské kultury v Brně slaví 35 let, jeho historii připomíná výstava

ilustrační snímek

Výročí 35 let existence Muzea romské kultury v Bratislavské ulici v Brně připomíná ode dneška výstava Amaro jilo marel neboli Naše srdce bije, informovala...

7. dubna 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Odsouzeni, zproštěni, odsouzeni. Případ strážníků a oběšence dává justici zabrat

Obžalovaní bývalí pražští strážníci David Žalobín (vlevo) a Jaroslav Sedlák u...

Soudní ping-pong v případu strážníků, kteří podle obžaloby včas nepomohli oběšenci a ten později v nemocnici zemřel, pokračoval dalším kolem. Strážníci byli už dříve odsouzeni, následně osvobozeni a...

7. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...

6. dubna 2026  17:32,  aktualizováno  7. 4. 17:38

Krnovské divadlo čeká oprava po ničivé povodni, vyjde na 24 milionů korun

ilustrační snímek

Oprava budovy Městského divadla Krnov, kterou v září 2024 poškodila povodeň, vyjde na 24 milionů korun. Budova je stále uzavřená. Práce začnou ještě v dubnu....

7. dubna 2026  15:49,  aktualizováno  15:49

Ve zlínském Muzeum map je nová výstava o vojenském mapování

ilustrační snímek

Muzeum map ve Zlíně připravilo výstavu Vojenská mapování v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Přibližuje, jak se měnila tvář českých zemí v očích stratégů a...

7. dubna 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Nezvyklý únos. Ukradená fenka jorkšíra se projela přes celou republiku

Ukradeného psa se nakonec podařilo vypátrat na druhém konci republiky.

Policisté v Teplicích v úterý řešili poněkud kuriózní případ únosu. Ten začal oznámením od ženy, která jim sdělila, že jí někdo z neuzamčeného auta zaparkovaného u prodejny odcizil tříletou fenku...

7. dubna 2026  17:22

V makovici brněnské Měnínské brány bude schránka s dobovými dokumenty

V makovici brněnské Měnínské brány bude schránka s dobovými dokumenty

Pracovníci Muzea města Brna dnes uložili do kovové schránky, která bude umístěná v makovici na střeše Měnínské brány, dobové dokumenty. Jde o součást rozsáhlé...

7. dubna 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Muž přepadl večerku v Benešově, prodavačku mlátil baseballovou pálkou

Ilustrační snímek

Policisté stíhají třiadvacetiletého muže, který podle nich minulý týden přepadl večerku v Benešově. Prodavačku několikrát udeřil baseballovou pálkou, rozbil vybavení obchodu a pokusil se dostat do...

7. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Policie zjistila ve Zlínském kraji o svátcích více přestupků v dopravě než loni

ilustrační snímek

Policisté o prodlouženém velikonočním víkendu zkontrolovali na silnicích ve Zlínském kraji 2966 vozidel a zjistili 526 dopravních přestupků. Nejčastějším...

7. dubna 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

