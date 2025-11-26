Pětiletá přestavba nádraží v Hradci startuje první výlukou, další upřesní

Tomáš Hejtmánek
  9:02aktualizováno  9:02
Cestující na železnici v Hradci Králové čeká první výluka spojená s desetimiliardovou přestavbou zdejšího hlavního nádraží. Zakázku na proměnu největšího železničního uzlu v kraji podepsala Správa železnic (SŽ) na konci října, první práce a s nimi výluky začnou ve čtvrtek 27. listopadu.
Modernizace vlakového nádraží v Hradci Králové potrvá do roku 2030.

Hradecký Holubí dům jde k zemi. (10. března 2025)
Výluky jsou naplánované mezi 27. listopadem a 10. prosincem na všech tratích, jež vedou z Hradce. Největší omezení přijde hned na začátku.

Od čtvrtka do pondělí 1. prosince nepojedou vlaky mezi Hradcem a Poděbrady. Ve čtvrtek a v pátek bude výluka také na jičínské trati z Hradce do Všestar a od soboty do pondělí ji vystřídá výluka z krajského města do Opatovic nad Labem. Ta se bude opakovat i ve středu.

Příští týden je v plánu také výluka na tratích do Praskačky a do Týniště nad Orlicí. Cestující by si proto měli před jízdou zkontrolovat, zda jejich spoj není nahrazen autobusem a měli by počítat se zpožděním. Některé náhradní autobusy nebudou mít podle Českých drah zajištěny návazné přípoje.

Výluky souvisejí s přípravnými pracemi pro přestavbu trakčního vedení. Vlaky nebudou jezdit většinou mezi 8. a 20. hodinou.

„Přípravné práce budou pokračovat i příští rok a kromě zřízení přístupů stavby a zařízení staveniště či kácení dřevin budou zahrnovat také přeložky sítí, přepojení zařízení na dočasné kabely, výstavbu základů trakčních podpěr a provizorních podpěr, demontáž kolejí v okrajových částech stanice a podobně,“ popsal mluvčí SZ Dušan Gavenda.

Další omezení příští rok

Výběr zhotovitele velké přestavby hradeckého nádraží trval více než rok. SŽ vybírala ze dvou nabídek a zakázku nakonec za 9,94 miliardy korun zadala sdružení firem OHLA ŽS, Subterra a Elektrizace železnic.

„Po uzavření smlouvy na realizaci stavby už bylo předáno staveniště, a proto mohou navázat přípravné práce,“ uvedl mluvčí.

Výluky budou pokračovat i v dalších letech. Modernizace železničního uzlu potrvá do roku 2030. Přesný harmonogram prací teprve vzniká. Mělo by se však pracovat po částech tak, aby se omezení týkalo vždy jen některých směrů.

„Práce v kolejišti se budou provádět při výlukách železničního provozu od příštího roku. Doba výluk je navržena podle objemu prací a s ohledem na zachování nezbytného železničního provozu, upřesněna bude na základě odsouhlaseného harmonogramu,“ doplnil Gavenda.

Začíná proměna hradeckého nádraží za 10 miliard. Přibude nástupiště i eskalátory

První přípravné práce začaly už letos v lednu, kdy stavaři demolovali objekt bývalé celnice a navazující budovy na okraji nádraží u autobusového terminálu. Na uvolněném prostoru a sousedním pozemku budou položeny nové koleje včetně trakčního vedení, osvětlení a dalšího vybavení stanice.

„Kromě toho tam vznikne také servisní kolejiště, garáže pro servisní techniku správy tratí a manipulační plocha využitelná i pro náhradní autobusovou dopravu. Zbytková plocha poslouží pro nové parkoviště P+R s kapacitou 273 stání pro cestující a zčásti také pro potřeby SŽ,“ sdělil už dříve Gavenda.

Nový podjezd do Kuklen

Práce na přestavbě kolejiště zasáhnou také silniční dopravu v krajském městě. Při přestavbě železničního mostu na Pražské třídě dojde k rozšíření podjezdu do Kuklen na tři jízdní pruhy. To si vyžádá omezení. Pracovat se tam začne nejdříve koncem příštího roku, pravděpodobně však až v roce 2027.

„Přestavba podjezdu bude rozdělena na dvě části. Nejprve se postaví železniční most a profil vozovky zůstane stejný jako dnes. Až v závěru stavby se upraví komunikace. Poměrně dlouho tam proto bude provizorium,“ vysvětlil náměstek hradecké primátorky pro územní plánování Adam Záruba (Změna).

Konec myší díry v Kuklenách. Hradec plánuje uměleckou proměnu podjezdu

Dělníci v první etapě přestaví opěrné zdi podél Pražské třídy na rozšířenou komunikaci a také železniční most. Jízdní pruhy se však zatím nezmění. „Uzavírky budou například při stavbě opěrných zdí nebo při vkládání nosníků nového mostu, jinak bude komunikace s omezeními průjezdná,“ popsal Gavenda.

Ve druhé etapě dojde k zahloubení komunikace pod mostem. To už se bez úplné uzavírky neobejde. Podle současného harmonogramu by k tomu mělo dojít až v roce 2031 a práce zaberou celou stavební sezonu. Na úpravě podjezdu se bude finančně podílet i město.

Hradecké nádraží bude mít po přestavbě nové nástupiště, nynější nástupiště i kolejiště včetně podchodů stavbaři zrekonstruují. Bezbariérový přístup k vlakům zajistí eskalátory a výtahy.

Schizofrenici s bludy, feťáci, bezdomovci. Terénní pracovník vzpomíná na Holubí dům

Kompletní rekonstrukce kolejiště umožní rychlost vlaků zvýšit až na 80 kilometrů v hodině, provedena bude také instalace jednotného evropského zabezpečovače ETCS. Projekt zahrnuje i stavební úpravy přilehlých silnic. Správa železnic počítá také s výstavbou dvou cyklověží pro úschovu jízdních kol u pošty.

Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval...

26. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:12

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Miluji vánoční světýlka a tu atmosféru, která na vás v těchto dnech všude dýchá.Co mi trochu vadí jsou davy lidí,a tak chodím nasávat vánočního ducha, když je brzy ráno,nikde ani noha a ještě ušetřím

vydáno 26. listopadu 2025  9:05

