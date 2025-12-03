Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Správa železnic (SŽ) ještě na jaře počítala, že v létě vybere zhotovitele dalších etap a nejpozději zjara příštího roku začne stavět. Jenže kvůli chybějícímu povolení bude zakázku soutěžit až v příštím roce. To znepokojuje týnišťské obyvatele, kteří už roky trpí v dlouhých kolonách na přejezdu u vodárenské věže. Vyřešit to má plánovaný nadjezd.
„Situaci sledujeme, ale mnoho informací nemáme. Je to pro nás klíčová záležitost, protože auta stojí na závorách desítky minut,“ řekl starosta Týniště Michal Procházka (SNK s podporou TOP 09).
Železničáři plánují modernizovat hlavně nákladovou část týnišťského nádraží. Změnit se má také zabezpečovací systém a je nutno přestavět koleje na obou koncích stanice. Zásadní pro město bude však nadjezd. V minulosti se uvažovalo i o podjezdu, ale ten kvůli spodní vodě projektanti nakonec zavrhli.
Týniště je dnes železniční tratí rozpůleno a kvůli hustému provozu na železnici dochází k dopravním problémům na ulicích. Na řešení si však místní ještě počkají. Správa železnic nyní aktualizuje projektovou dokumentaci, aby mohla požádat o povolení záměru podle nového stavebního zákona.
„Žádost o společné povolení plánujeme podat na začátku příštího roku,“ uvedl pro MF DNES mluvčí SŽ Dušan Gavenda.
Auta stojí na závorách i čtyřicet minut, radnice si vymohla podjezd trati
Přestavba stanice v Týništi nad Orlicí je součástí velké modernizace železniční trati do Solnice, která má přijít na 6,7 miliardy korun a jejíž první část začala letos na jaře. Ve druhém balíku prací má kromě Týniště přijít na řadu také modernizace trati z Častolovic do Lipovky u Rychnova nad Kněžnou, výstavba výhybny Tutleky a především elektrizace celé trati z Týniště do Solnice.
Nově bude trať využívat také systém GSM-R a zabezpečení ETCS.
„Realizace se bude soutěžit společně jako soubor staveb, tendr na zhotovitele a zahájení prací předpokládáme v příštím roce a nejrozsáhlejší práce ve výluce pak od jara 2027,“ sdělil Gavenda.
Plán železničářů však předpokládá, že se podaří rychle získat potřebná povolení, a hladký průběh výběru zhotovitele. Hotovo chtějí mít zkraje roku 2028. To je prakticky o rok déle, než se dosud uvádělo.
První část jde do finále
První soubor prací, který zahrnuje dvě etapy za celkem 2,8 miliardy korun, začal na jaře. Stavbaři už stihli nahradit dva železniční mosty v Častolovicích, modernizovat koleje mezi Častolovicemi a Týništěm a vybudovat výhybnu u Rašovic. Ta umožní křížení vlaků na jednokolejné trati a tím zvýšení kapacity jak pro osobní, tak především pro nákladní dopravu.
Největší částí zakázky, kterou získaly společnosti Eurovia CZ, Chládek a Tintěra a GJW Praha byla výstavba seřazovacího nádraží v nově budované průmyslové zóně Solnice-jih a související úprava tamní železnice.
Modernizace zahrnuje úpravy nádraží v Týništi nad Orlicí, nové mosty v Častolovicích, výhybny Rašovice a Tutleky a především seřazovací nádraží v Lipovce.
„Stavbaři během výluky vybudovali nové překladiště v Lipovce a nové zastávky v Lipovce a Solnici, prodloužili také nástupiště v zastávkách Lípa, Čestice a Častolovice. Postaveny jsou nové technologické objekty v Týništi nad Orlicí, Rašovicích a v Solnici na nákladovém a osobním nádraží,“ popsal dosavadní práce Gavenda.
V hotovém úseku jsou už připraveny základy pro budoucí stožáry elektrické trakce. Troleje se však instalují až v závěrečné fázi prací v celém úseku.
Čekání na obchvat
Do finále míří i budování průmyslové zóny, kterou jižně od Solnice staví Královéhradecký kraj. Zhruba polovinu už odkoupila Škoda Auto a na zbývající část chystá kraj soutěž. Nyní se připravují podklady k žádosti o kolaudaci.
„Nejpozději v lednu chceme zónu předávat do předčasného užívání,“ řekla Jana Jiráňová z krajského investičního centra CIRI.
Pro automobilku v Kvasinách staví nové nádraží, celou trať zrychlí a elektrifikují
Kraj má ještě v plánu postavit silniční přivaděč do zóny od Rychnova nad Kněžnou. S tím však může začít, až stát bude mít povolení na stavbu obchvatu Rychnova nad Kněžnou. S jeho získáním se počítá v roce 2027.