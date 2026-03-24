Ženu na přechodu pro chodce v Náchodě srazilo auto, na místě zemřela

Na přechodu pro chodce v Náchodě dnes dopoledne srazilo auto ženu, která na místě zemřela. Nehoda se stala na silnici I/33 v náchodské části Staré Město nad Metují, informovala dnes na webu policie. Dechová zkouška u řidiče alkohol vyloučila, u zemřelé byla nařízena soudní pitva.
Nehoda se stala okolo 11:10. "Došlo ke střetu osobního vozidla s přívěsem, které jelo ve směru od centra Náchoda na Jaroměř, s chodkyní přecházející komunikaci po vyznačeném přechodu pro chodce z pravé strany. Následkem střetu chodkyně upadla na vozovku a utrpěla zranění, jimž i přes okamžitě poskytnutou zdravotní péči na místě podlehla," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Nikdo další zraněn nebyl. Příčinami a okolnostmi nehody se zabývá policie.