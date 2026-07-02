Zhoršenou vodu v hradeckém kraji má přírodní koupaliště Dolce na Trutnovsku

Zhoršenou kvalitu vody má v Královéhradeckém kraji podle posledních rozborů nadále přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat. Vyhovující vodu má koupaliště Vejsplachy u Vrchlabí. Informovala o tom dnes na webu Krajská hygienická stanice (KHS) Královéhradeckého kraje.
Zatím jediným přírodním koupalištěm v Královéhradeckém kraji, které kvůli nevhodné vodě ukončilo koupací sezonu, je Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Koupání v něm je od 18. června pouze na vlastní nebezpečí. Kemp Stříbrný rybník je nadále v provozu a služby poskytuje bez omezení.
Podle předchozích rozborů z 22. června má zhoršenou vodu se sníženou průhledností Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat. Tento týden hygienici rozbory vody v Jinolicích nedělali.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na místech uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.
Pokud lidé zaznamenají zdravotní potíže v souvislosti s koupáním, kvůli kterým museli vyhledat lékařskou péči, měli by o tom hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.