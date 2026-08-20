Zhoršenou vodu v hradeckém kraji mají Jinolice, Dolce, Vejsplachy a Písák

Zhoršenou kvalitu vody ke koupání mají v Královéhradeckém kraji podle posledních rozborů Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku, přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova a ve Vejsplachách ve Vrchlabí a koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. ČTK o tom dnes informovala Krajská hygienická stanice (KHS) Královéhradeckého kraje.
V pořádku je voda ke koupání ve vodní nádrži Rozkoš v lokalitě Velká Jesenice a v přírodních koupalištích Dachova u Hořic, Pecka na Jičínsku a Mladé Buky – Sejfy na Trutnovsku. "Na všech umělých koupalištích v kraji je voda ke koupání vyhovující," uvedli hygienici.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na místech uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.
Pokud lidé zaznamenají zdravotní potíže v souvislosti s koupáním, kvůli kterým museli vyhledat lékařskou péči, měli by o tom hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.