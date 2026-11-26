V Královéhradeckém kraji o víkendu začne lyžařská sezona. Od soboty se bude lyžovat na Černé hoře ve východokrkonošském SkiResortu Černá hora - Pec. Další areály se přidají příští týden. V Orlických horách by se od pondělí mělo lyžovat v menším areálu Šerlišský Mlýn. V krkonošském Skiarealu Špindlerův Mlýn začne lyžování 4. prosince, stejně jako ve Skicentru Říčky v Orlických horách, zjistila ČTK. Minulá lyžařská sezona začala loni 28. listopadu na více místech, včetně Černé hory či Špindlerova Mlýna.
V Janských Lázních se rozjede kabinková lanovka na Černou horu v sobotu 28. listopadu a lyžovat se bude zatím na sjezdovce Anděl v délce 1100 metrů. V dolní stanici kabinové lanovky bude v provozu také půjčovna lyžařského vybavení a servis.
"Dalším areálem, který bychom chtěli otevřít, je Pec pod Sněžkou, kde se předběžně počítá se startem sezony v pátek 4. prosince," uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová. SkiResort propojuje šest areálů východních Krkonoš a za plného provozu nabízí 50 kilometrů sjezdovek na jeden skipas.
V krkonošském Skiareálu Špindlerův Mlýn se začne lyžovat v pátek 4. prosince, týden před oficiálním zahájením sezony akcí Špindl SkiOpening. "Zima dorazila do Krkonoš v plné parádě a Skiareál Špindlerův Mlýn zahájí lyžařskou sezónu dříve, než plánoval," sdělila mluvčí špindlerovského skiareálu Zuzana Ondokuzmayis.
Od prvního dne budou v provozu oba hlavní areály, tedy Svatý Petr s Hromovkou i Medvědín s Horními Mísečkami. "Na kterých konkrétních sjezdovkách se bude lyžovat, skiareál upřesní v nejbližších dnech," sdělila Ondokuzmayis. V horních partiích sjezdovek jsou podle ní ideální podmínky pro technické zasněžování a sněžná děla i sprchy tam jedou naplno. "V nižších polohách teploty zatím více kolísají, i zde ale zasněžovači využívají každou mrazivou hodinu," uvedla Ondokuzmayis.
Předpověď na konec tohoto týdne slibuje celodenní mrazy, skiareál je chce maximálně využít pro zasněžování. "Využíváme každou mrazivou hodinu a děláme maximum pro to, aby první prosincová lyžovačka stála opravdu za to," sdělil ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. Oficiálně zimní sezonu ve Špindlerově Mlýně zahájí 12. prosince Špindl SkiOpening ve Svatém Petru.
V sobotu 5. prosince by se mělo začít lyžovat také ve východokrkonošském Skiareálu Malá Úpa, a to na Pomezkách a U Kostela.
Prvním areálem v Orlických horách v Královéhradeckém kraji, který zahájí sezonu, bude Šerlišský Mlýn. Tam plánují první lyžování v sezoně v pondělí 30. listopadu. Další se budou přidávat. "Usilovně pracujeme na zvýšení vrstvy sněhu, v pátek 4. prosince půjdeme do provozu. V jakém rozsahu, upřesníme," řekl ČTK Petr Kánský ze Skicentra Říčky v Orlických horách. Další větší areály v kraji zatím informace o startu sezony nezveřejnily.