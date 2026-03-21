Zimní údržba v hradeckém kraji do března stála přes 265 milionů, meziročně více

Zimní údržba v Královéhradeckém kraji do konce února vyšla silničáře na více než 265,4 milionu korun, meziročně o 14,9 procenta více. Najeli také více kilometrů a spotřebovali více posypu, vyplynulo z informací společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje (ÚS KHK). Sypače vyjely poprvé 6. listopadu na Trutnovsku a 18. listopadu i na dalších místech kraje. Předešlou sezonu 2024/2025 to bylo poprvé 11. listopadu, další výjezdy následovaly od 17. listopadu.
Rozsah údržby a náklady na ní jsou za silnice první, druhé a třetí třídy a také dálnice v kraji. Jde o komunikace ve správě Ředitelství dálnic a dálnic (ŘSD) a ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Kraj vlastní silnice druhé a třetí třídy.
"Dovoluji si upozornit, že zimní období pro nás ještě neskončilo a i podle předpovědi počasí ještě očekáváme výkony především ve vyšších polohách kraje," řekl 19. března ČTK ředitel ÚS KHK Jiří Brandejs.
Silničáři v kraji podle legislativy zahajují pohotovost pro zimní údržbu 1. listopadu, která trvá do 31. března následujícího roku. V zimě udržují přes 3600 kilometrů silnic. Délka neudržovaných úseků silnic nižší důležitosti se pro současnou zimní sezonu 2025/2026 zkrátila ze 194,3 na 188,6 kilometru.
Silničáři v Královéhradeckém kraji v končící zimní sezoně spotřebovali zhruba o 12 procent posypu více než v sezoně předchozí. Silničáři v kraji od listopadu do konce února na vozovky vysypali 21.121 tun soli, 7271 tun inertního posypu, tedy drtí. Solanky spotřebovali 6,67 milionu litru. V předcházející zimní sezoně bylo do konce února potřeba 18.809 tun soli, 6493 inertního posypu, celkem tedy 25.302 tun posypu a zhruba šest milionů litrů solanky.
Na silnicích v kraji silničáři v současné zimní sezoně najeli přes 472.900 kilometrů, a to včetně kontrolních jízd sypačem. V zimní sezoně 2024/2025 za stejně dlouhé období, tedy do konce února, silničáři najeli včetně kontrolních jízd přes 423.800 kilometrů.
Nejnáročnějším měsícem z hlediska zimní údržby v kraji byl leden, kdy použili 10.844 tun soli, 3375 inertního posypu a 3,4 milionu litru solanky a najezdili přes 235.000 kilometrů včetně kontrolních jízd.
Zimní sezona 2025/2026 v kraji je podle silničářů charakteristická delším obdobím s mrazivými dny a sněhovou pokrývkou, a to zejména v lednu. V porovnání s předchozími zimami nebyly tak časté teplotní výkyvy. Zatímco listopad a prosinec byly mírně teplejší než je průměr, leden byl mrazivý, a sníh proto vydržel i v nížinách několik týdnů. Vlivem silného větru se opakovaně komplikovala sjízdnost silnic v otevřených úsecích, na kterých se tvořily sněhové jazyky a závěje. Na konci ledna se zima vrátila do normálu z posledních let, uvedli silničáři.
Zimní údržbu silnic první třídy, které jsou majetkem státu, zajišťuje v Královéhradeckém kraji krajská společnost ÚS KHK společně s firmami Eurovia CZ a AVE CZ odpadové hospodářství. Údržbu silnic nižších tříd v majetku kraje zajišťuje ÚS KHK sama.
Náklady na zimní údržbu v sezoně 2024/2025 a 2025/2026 za listopad až únor na silnicích I., II., III. třídy a dálnicích v Královéhradeckém kraji:
Období listopad prosinec leden únor Celkový součet
2024/2025 (v Kč, včetně DPH) 26,915.140 59,077.349 108,498.396 36,477.390 230,968.275(včetně března: 250,852.418)
2025/2026 (v Kč, včetně DPH) 37,969.177 47,129.268 122,167.576 58,155.133 265,421.154(sezona neukončena)
Zdroj: Údržba silnic Královéhradeckého kraje