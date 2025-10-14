Ve dvorské zoo se narodilo mládě žirafy Rothschildovy

Matkou je desetiletá Jafari, která se narodila ve Dvoře Králové. Je to její druhé mládě. Otcem je chovný samec Bořek.
Mládě zůstává s matkou ve stájích, ve výběhu bude k vidění až na jaře. V safari parku přišlo na svět už 284 žiraf.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Matkou je desetiletá Jafari, která se narodila ve Dvoře Králové. Je to její druhé mládě. Otcem je chovný samec Bořek.
Mládě zůstává s matkou ve stájích, ve výběhu bude k vidění až na jaře. V safari parku přišlo na svět už 284 žiraf.
Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...
Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...
Zdravotnická skupina EUC dnes v Hradci Králové otevřela oddělení radiodiagnostiky s magnetickou rezonancí. Investice do přístrojů, stavebních úprav a dalšího...
Obce mikroregionu Radnicko dokončily s pomocí Plzeňského kraje 27 kilometrů dlouhou cyklotrasu z Plzně do Břas a Radnic na Rokycansku. Její část vede podél...
Hladinku, mlíko i šnyt umí v Česku nejzručněji vykouzlit 18 výčepních, mezi kterými najdeme i čtyři ženy. V pražském Mánesu bojovali celých osm hodin o prestižní titul Výčepní 2025.
Nejvyšší správní soud (NSS) zatím v souvislosti se sněmovními volbami eviduje 14 stížností. Přišly za posledních sedm dní, tedy od začátku lhůty pro...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Muzikál Dracula, který měl premiéru přesně před 30 lety, 13. října 1995 v pražském Kongresovém centru, se pro něj stal osudovým. Zpěvák Daniel Hůlka však za ta léta ztvárnil i mnoho dalších rolí....
Další mládě v krátké době se narodilo v zázemí kriticky ohrožených žiraf Rothschildových v královédvorském safari parku. Jde o samici.
Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....
Hudebník Otakar Petřina, známý jako Marpo, vydává dnes album s názvem Making Country Music Cool Again. Desáté studiové album žánrově navazuje na desku Cowboys & Dreamers z loňského července. Křest...
Pod Borkem, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III
13 900 Kč/měsíc
Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...
Záchranná stanice Falco v Třebušíně na Litoměřicku se stará o zraněného buřňáka severního. Tento druh mořského ptáka se objevil v ČR poprvé. Našli ho 9. října...