V bývalé bramborárně u Domova sv. Josefa v Žirči na Trutnovsku vzniká infocentrum a expozice věnovaná zahradám. Přestože Oblastní charita Červený Kostelec získala na rekonstrukci čtyřicetimilionovou dotaci, na dokončení potřebuje ještě přes 5 milionů. Vybrat je chce od dárců.
Stavba návštěvnického a vzdělávacího centra Bylinkárium v areálu Domova svatého Josefa v Žirči (5. listopadu 2025)

Areál Domova svatého Josefa v Žirči (5. listopadu 2025)
Přestavba se týká bývalého hospodářského stavení z 18. století. Bylinkárium, jak se bude budova jmenovat, by se mohlo otevřít příští rok.

Vyjde na 53 milionů korun, dotace z Evropské unie a příspěvek z kraje zaplatí 42,5 milionu. Na další 4 miliony má Domov sv. Josefa, jediné lůžkové zařízení pro pacienty s roztroušenou sklerózou u nás, příslib od sponzorů.

Zbývá sehnat 5,2 milionu korun. Organizace rozjela dárcovskou kampaň, ta potrvá do konce příštího roku. Původní rozpočet počítal s 50 miliony.

„Při realizaci každého stavebního projektu se dají předpokládat nějaké vícenáklady, zvlášť když jde o rekonstrukci historické budovy. Vybrané peníze půjdou na vybavení multifunkční místnosti, bude sloužit pro klienty i návštěvníky. Zahrnuje také vstupní část s infocentrem, jíž se bude vcházet do bylinkové zahrady. Jde o dost velký prostor,“ sdělil vedoucí Domova sv. Josefa Dominik Melichar.

Dárcovskou kampaň podpořila herečka a moderátorka Ester Janečková. „Kampaň pomůže nejen sehnat potřebné peníze, ale také zvýšit povědomí o roztroušené skleróze, což považuji za velmi důležité,“ uvedla.

Domovu sv. Josefa se každoročně podaří na provoz získat kolem 10 milionů korun od lidí a firem. „Peníze nám pomáhají zajistit péči o klienty na stávající úrovni. Pokud bychom finance na dokončení Bylinkária z dárcovské kampaně nedokázali získat a museli to doplatit z našeho rozpočtu, byl by to velký problém,“ upozornil mluvčí domova Jan Staněk.

To si však nikdo ve dvorském zařízení nepřipouští. Stejným způsobem, tedy vypsáním veřejné sbírky, se Domovu sv. Josefa povedlo sehnat finance i na jiné investiční projekty. Šlo už o miliony korun.

„Pevně věříme, že se nám to i tentokrát podaří. Prostřednictvím dárců jsme vybrali peníze na výměnu oken na hlavní budově. Naposledy dárci pomohli v loňském roce, když jsme dokončovali chytré byty v Domu sv. Františka,“ zmínil Dominik Melichar.

Místo setkávání

Rekonstrukci staré bramborárny zahájili na začátku roku. „Firma dokončuje hrubou stavbu a začíná s instalacemi, hotovo by mělo být ve druhé polovině příštího roku. Otevření Bylinkária plánujeme na září,“ upřesnil vedoucí.

Bylinkárium se stane místem pro setkávání veřejnosti, pacientů, jejich rodin a odborníků. Ve třech podlažích bude turistické informační centrum, podzemní expozice věnovaná zahradám a bylinkám i místo pro školení, přednášky či workshopy.

Multifunkční místnost poskytne zázemí pro vůbec první vzdělávací centrum u nás zaměřené na pomoc lidem, kteří se denně starají o pacienty s roztroušenou sklerózou.

„Podporu pečujících osob vnímáme v Domově sv. Josefa jako dlouhodobě opomíjené téma. Sdílecí kruhy, praktické workshopy i vzdělávací programy nabídnou pečujícím jistotu, inspiraci i tolik potřebnou podporu,“ uvedl Dominik Melichar.

Zařízení organizuje 20 vzdělávacích akcí ročně, letos uspořádalo dva pilotní sdílecí kruhy pro setkání pečujících.

Klienti budou do nové budovy docházet na bylinkové terapie a dostanou příležitost představit svou činnost. Součástí totiž bude také obchod se suvenýry a produkty chráněné dílny.

„Bylinkárium pro mě není jen nová budova. Je to prostor, kde se mohu potkat s okolním světem a odpočinout si od náročné nemoci,“ řekla klientka Kateřina Křivánková.

Areálem sv. Josefa prochází nedávno otevřený úsek Labské cyklostezky ze Stanovic do Žirče a díky tomu přijíždí více turistů. „Dosud jsme zde pro ně neměli zázemí. V informačním centru se dozví o celém místě víc,“ poznamenal Jan Staněk.

V původní hospodářské budově z 18. století byly ležácké sklepy, sklad brambor, zeleniny, ovoce a obilí. Domov sv. Josefa tam donedávna měl technické sklady materiálu a vybavení pro zahradníky. Návštěvnické centrum s expozicí je součástí přeshraničního projektu Via botanica s polským zámkem Książ v Dolním Slezsku. Současný projekt nezahrnuje rekonstrukci vyvýšené části někdejší bramborárny.

Bývalou jezuitskou rezidenci na okraji Dvora Králové nad Labem tvoří dvanáct objektů, klientům s roztroušenou sklerózou slouží od roku 2001. Domov sv. Josefa je součástí Oblastní charity Červený Kostelec.

Klíčovou investicí byla v roce 2015 oprava někdejšího pivovaru a fary za 80 milionů korun, kde vzniklo 44 lůžek, rehabilitace a jídelna. Poslední byla loni dokončená přestavba zchátralého bytového domu v nové zařízení s devíti pokoji pro odlehčovací pobyty za 95 milionů.

