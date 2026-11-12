Soud zamítl stížnost na volby ve Zlaté Olešnici, byla poslední v hradeckém kraji

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl návrh na neplatnost hlasování v obci Zlatá Olešnice na Trutnovsku. Soud tím vypořádal všechny návrhy na přezkoumání říjnových komunálních voleb v obcích a městech v Královéhradeckém kraji. Žádný z návrhů nebyl úspěšný.
Ve Zlaté Olešnici, která má asi 220 obyvatel, podal návrh na neplatnost voleb kandidát uskupení Nezávislí společně dál Martin Horák. Stěžoval si na to, že urny údajně nebyly řádně zabezpečené. Podle dnešního verdiktu soudu k určitým pochybením okrskové volební komise došlo. Nemělo to ale za následek porušení volebního zákona a hrubé ovlivnění výsledku voleb. Nezávislí společně dál získali dva mandáty. Vítězné uskupení Zlatá Olešnice pro všechny má čtyři mandáty a Nezávislí kandidáti jeden.
Již dříve krajský soud odmítl či zamítl návrhy na zpochybnění voleb v Jetřichově, Vítězné a ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku a v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku. V Trutnově vzal navrhovatel svou stížnost zpět.