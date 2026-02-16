Policie na D11 dopadla muže v kradeném audi, zachytila ho automatická kamera

Pětadvacetiletý řidič policistům nekladl odpor, a když ho hlídky dostihly, odstavil vůz na sjezdu z dálnice. Policistům řekl, že měl automobil převézt z Německa do Polska za slíbenou finanční odměnu, přičemž věděl, že auto může pocházet z trestné činnosti.
„Pětadvacetiletý muž byl obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti, za který pachateli hrozí až šest let vězení,“ řekla policejní mluvčí Martina Jandová.
Odcizený automobil byl veden v mezinárodním pátrání a měl registrační značky, které k vozidlu nepatřily. Na dopadení pachatele a zadržení auta 11. února spolupracovalo několik složek policie. Při zásahu se nikdo nezranil a nebyl poničen žádný majetek.
„Vozidlo bylo zachyceno automatizovaným kamerovým systémem na dálnici D11 v 8:40. Informace byla předána na operační středisko, které okamžitě koordinovalo hlídky pohotovostního a eskortního oddělení, dálniční policie, obvodních oddělení, kriminální policie, cizinecké policie i letecké služby Policie ČR a dalších. Dálniční oddělení zároveň sledovalo pohyb vozidla prostřednictvím dostupných kamerových systémů,“ uvedla Jandová.
Poté, co policie na 104. kilometru dálnice řidiče vyzvala, aby zastavil, učinil tak. Policisté zjistili, že VIN vozidla odpovídá automobilu vedenému v systému jako odcizený. Řidič nebyl v policejních databázích veden v pátrání a dechová zkouška i orientační test na návykové látky vyšly negativně.
Majiteli vozu vznikla škoda 549 tisíc korun. Okresní soud v Hradci Králové poslal obviněného do vazby.