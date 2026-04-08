Zloději na Rychnovsku poškodili pět kilometrů kabelů a další majetek

Na stavbě v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku poškodili zloději pět kilometrů kabelů a další majetek. Ze zdí a příček opravovaného objektu vytrhali a odnesli stovky metrů kabelů. Celková škoda je téměř 300.000 korun, informovala dnes na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Jednomu pachateli je 28 let, druhému 36 let. Oba obvinění se k činu doznali a uvedli, že téměř 50 kilogramů mědi z kabelů prodali ve sběrně a peníze si rozdělili. Krádež se stala v srpnu.
Mladší z mužů podle policie kleštěmi odštípal stovky metrů kabelů, zatímco druhý měl hlídat. "Společnými silami odcizené kabely ze stavby odvezli. Kromě samotné krádeže a poškození zhruba pěti kilometrů kabelů vznikla další škoda související s demontáží poškozených instalací a na nových instalacích," uvedla Muzikantová.
Oba muže kriminalisté obvinili z trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí až dva roky vězení. Policie podala návrh na podání obžaloby.