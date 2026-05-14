Zoo D. Králové získala z Itálie vzácnou pralesní žirafu okapi, chce ještě samce

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal z italské zoo Falconara u města Ancona vzácnou pralesní žirafu okapi. Dvouletá samice jménem Vittoria se připojila k samici jménem Qira, kterou dvorská zoo získala v roce 2017 z Belgie. V budoucnu by k oběma chovným samicích měl přibýt samec, aby dvorská zoo opět mohla mít mláďata okapi. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.
Žirafy okapi jsou považovány za živoucí fosilii. Stavbou těla se podobají svým žirafím předkům, kteří obývali Afriku přibližně před deseti miliony let. Objeveny byly v Africe až v roce 1901 a dodnes patří k nejméně prozkoumaným živočichům. Vědci jejich počty v přírodě odhadují jen velmi přibližně zhruba na 10.000 jedinců. Chov okapi v lidské péči je vzácný.
S chovem okapi začala dvorská zoo v roce 2004, kdy do ní dorazil samec Deto. Později získala pár, který se úspěšně rozmnožil v roce 2008. Prvním přírůstkem byl samec Ewango, k němuž přibyla o tři roky později sestra Ebony. Ewango ve Dvoře Králové zůstával, ostatní zvířata odešla do jiných evropských zoo. Soužití Ewanga s novou samicí Qirou však potomka nepřineslo. Na konci letošního dubna Ewango odjel na základě rozhodnutí evropského koordinátora chovu okapi do zoo v polské Vratislavi. V Česku okapi chová jen dvorská zoo.
Samice Vittoria, která do Dvora Králové přijela ve středu 6. května, si v novém domově podle chovatelů rychle zvyká. Návštěvníci zoo ji mohou vidět v pavilonu okapi spolu s Qirou. "Soužití je zatím harmonické, Qira nové samici pomáhá s přivykáním na nový domov," uvedl Šťastný.
Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680.000 lidí.