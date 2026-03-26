Zoo Dvůr a Hodonín poslaly do zoo Haifa v Izraeli čtyři mladé lvy berberské

Safari Park Dvůr Králové nad Labem a Zoo Hodonín poslaly do zoo v izraelské Haifě čtyři mladé lvy berberské. Transport začal ve středu ve Dvoře Králové. Zvířata do Izraele přiletěla z německého Frankfurtu nad Mohanem v noci na dnešek. V Haifě lvi vytvoří novou chovnou skupinu. ČTK to řekl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný.
O přesunu čtyř lvů z Česka do Izraele rozhodl koordinátor Evropského chovného programu (EEP) pro lvy berberské. Ze Dvora Králové do Izraele dorazily tři samice narozené loni v lednu. Doplnil je osmnáctiměsíční samec ze zoo Hodonín, kterému v Hodoníně zůstali dva bratři. "Do Izraele lvi dorazili v pořádku," uvedl Šťastný.
Minulý týden se dvorské chovné samici lva berberského narodilo pět lvíčat. Nový přírůstek změnil i formu transportu lvů do Izraele. "Aby nebyl v pavilonu ruch s nakládáním lvů, chovatelé je před naložením do transportních beden uspali," uvedl Šťastný.
"Transport do třetí země je ve věci přípravy dokumentace, osvědčení a přepravy poměrně zdlouhavý proces. Jeho přípravě se věnoval tým lidí několik měsíců. Situaci komplikovala i bezpečnostní situace na místě určení a omezení leteckého provozu," uvedla hodonínská zooložka Lenka Pacíková.
Lev berberský je v přírodě vyhubenou formou lva, z divočiny zmizeli téměř před 100 lety. Přežili díky chovu v zoologických zahradách, kam se dostali ze soukromé menažerie marockých králů. Odborníci odhadují, že těchto zvířat je na světě pouze kolem 200, přičemž největší chovy mají evropské zoologické zahrady a z nich významný podíl právě Česká republika.
Existují plány navracení těchto kočkovitých šelem do rezervací. V lidské péči při jejich chovu a reprodukci je nutné zohledňovat genetiku při respektování přirozených potřeb a chování. K tomu patří v určitém věku i opouštění původní smečky a zapojení do nové sociální skupiny. Standardním postupem je pak přesun do jiné zoo.
Zoo Dvůr Králové nyní chová dvě dospělé samice, pět lvů a pět lvíčat. V Hodoníně mají chovný pár, kterému se předloni v září narodila čtyřčata. Jedno z mláďat později uhynulo, dvě zbylá zůstávají v zoo.