Zoo Dvůr a Hodonín pošlou do Izraele čtyři lvy berberské, Dvůr má pět mláďat

Safari Park Dvůr Králové nad Labem a Zoo Hodonín pošlou do zoo v izraelské Haifě čtyři mladé lvy berberské. Tři z nich jsou z dvorského chovu a jeden je z Hodonína. Do Izraele by lvi měli odletět ve středu. Minulý týden se dvorské chovné samici narodilo pět lvíčat. Zatím prospívají dobře. ČTK to dnes řekla zooložka Gabriela Linhartová, která ve dvorské zoo vede chov šelem.
O přesunu čtyř lvů z Česka do Izraele rozhodl koordinátor Evropského chovného programu (EEP) pro lvy berberské. Ze Dvora Králové do Izraele pojedou tři samice narozené loni v lednu. Doplní je osmnáctiměsíční samec ze zoo Hodonín, kterému v Hodoníně zůstanou dva bratři.
Lev berberský je v přírodě vyhubenou formou lva, z divočiny zmizeli před necelými 100 lety. Přežili díky chovu v zoologických zahradách, kam se dostali ze soukromé menažerie marockých králů. Odborníci odhadují, že těchto zvířat je na světě pouze kolem 200, přičemž největší chovy mají evropské zoologické zahrady a z nich významný podíl právě Česká republika.
Zoo Dvůr Králové nyní chová dvě dospělé samice a pět lvů. K nim od minulého týdne přibylo pět lvíčat. Všech lvů ve dvorském safari parku tak je nyní 12. V Hodoníně mají chovný pár, kterému se předloni v září narodila čtyřčata. Jedno z mláďat později uhynulo.