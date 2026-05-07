Výročí založení dvorské zoo připomene emise poštovních známek se zvířaty

Autor: ČTK
  5:45aktualizováno  5:50
ilustrační snímek

Speciální emise osmi poštovních známek připomene letošní 80. výročí založení Zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Známky zachycují sedm druhů zvířat, která jsou pro zahradu v její historii významná. Na osmé známce je bývalý ředitel zoo Josef Vágner, za nějž zahrada zažila zásadní rozvoj. Prodej známek začne v neděli, kdy se konají hlavní oslavy výročí zahrady. ČTK to řekl ředitel komunikace, marketingu a vzdělávání zoo Michal Šťastný.

"Známkový sešitek bude sběratelskou záležitostí, filatelisté o něj již projevili zájem," uvedl Šťastný. Sada známek bude stát 490 korun, náklad bude 1000 kusů. Nominále známek je vyjádřeno písmenem "B", které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní.

Autorkou návrhu známek je malířka a spolupracovnice zoo Jitka Mašínová. Vyobrazila na nich například nosorožce bílého severního, zebru bezhřívou, hyenku hřivnatou či zmiji Nitscheovu. Aktuální emise známek je třetí v historii zoo. První emisi zoo vydala v roce 2016 u příležitosti 70. výročí založení zahrady, druhá emise v roce 2018 připomněla 90. výročí narození Josefa Vágnera

Zoo v neděli také představí charitativní šátek oděvní návrhářky Andrey Vytlačilové s motivem vzácných antilop bongů horských. "Bavlněno-hedvábný šátek o rozměrech 135 krát 135 centimetrů bude v prodeji za 3950 korun. Výtěžek půjde na projekt transportu ohrožených bongů z evropských zoo do Keni," uvedl Šťastný.

Při nedělní oslavě zoo položí důraz na chov nosorožců, který ve Dvoře Králové začal před 55 lety a zoo je v něm na světové špičce. Návštěvníci budou moci nahlédnout do opraveného nosorožince a prohlédnout si výstavu o chovu nosorožců. Zoologové také představí chovy žiraf, antilop, zeber, šelem i ptáků.

Zoo také zahájí poklepem základního kamene projekt rozšíření zoo asi o 15 hektarů, tedy o pětinu. V projektu nazvaném Safari - Jih by měl největší část zabrat areál safari s volně žijícími nosorožci, buvoly či zebrami. Hlavní nedělní program oslav se odehraje v amfiteátru zoo u vily La Rose od 13:00.

