Zoo Dvůr Králové začala s chovem mamb zelených, jiné dva druhy mamb již chová

Safari park Dvůr Králové nad Labem začal s chovem vysoce jedovatých afrických hadů mamb zelených. V expozici Jedovatá Afrika zoo zatím chovala mamby černé a mamby západoafrické. Návštěvníci tak mohou nyní na jednom místě porovnat tři druhy mamb. ČTK o tom dnes informoval mluvčí zoo Michal Šťastný.
Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů.
Dvě nové mamby zelené jsou mladé, nejsou jim ani dva roky. Dožívají se až 18 let a v dospělosti dorostou ke dvěma metrům. "Expozice Jedovatá Afrika představuje největší kolekci afrických jedovatých hadů u nás. Také její další obyvatelé jsou chováni spíše zřídka. Chovat tři druhy mamb vedle sebe je ale ve světovém měřítku opravdu neobvyklé," uvedl zoolog Michal Podhrázský.
Kolem terárií s jedovatými hady má zoo několikastupňové zabezpečení. "Pokud je doba krmení, pavilon je uzavřen pro návštěvníky. Chovatelé pracují vždy s potřebnými bezpečnostními pomůckami a ve standardních situacích se s jedovatými hady nikdy neocitnou v jednom prostoru," uvedl zoolog.
Mamby zelené žijí v nížinných pobřežních lesích, mamby západoafrické v deštných lesích. Jejich zbarvení odpovídá svěží vegetaci. Mamby černé ze savan a skalnatých prostředí jsou šedočerné a na suchých větvích a křoví díky tomu mají rovněž výborné maskování. Mamby černé jsou se třemi metry délky nejdelší jedovatí hadi Afriky. V expozici Jedovatá Afrika zoo dále chová zmije Nitscheovy, aterise ježaté nebo liánovce kapské.
Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680.000 lidí.