První mládě po 12 letech. Ve dvorské zoo slaví přírůstek ohrožené žirafy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:52aktualizováno  16:52
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se po dvanácti letech narodilo mládě žirafy síťované, které jsou ve volné přírodě ohroženým druhem. Na svět přišlo 28. ledna a je to samec. Za poslední rok se v zoo v Evropě narodilo jen 13 žiraf síťovaných, přičemž ne všechny přežily.

Dvorská zoo patří k nejvýznamnějším chovatelům žiraf na světě. Její stádo žiraf síťovaných čítá devět jedinců. Zoo chová ještě 17 žiraf Rothschildových.

Dosud se v zoo narodilo 287 žiraf, z nichž 97 bylo žiraf síťovaných. Mnohaletá přestávka od narození poslední žirafy síťované byla dána dřívějším rozhodnutím evropského koordinátora chovu žiraf utlumit chovy, mimo jiné kvůli problému s umisťováním mláďat do zoo.

Podle dvorské zoo šlo o neuváženě přísné rozhodnutí, po němž chovy nyní sužuje nedostatek přírůstků.

„Po skončení této stopky jsme v nejkratší možné době dovezli samce a snažili se chov nastartovat,“ uvedl zoolog Luděk Čulík.

Samci Kiangovi se začalo dařit

Chovné samce žiraf síťovaných i Rothschildových pro obnovu reprodukce zoo přivezla v roce 2021. „U žiraf Rothschildových se povedlo chov rozpohybovat relativně rychle. Nový samec začal svou úlohu plnit velmi brzy. U žiraf síťovaných to bylo mnohem složitější,“ uvedl Čulík.

Chovné samice žiraf síťovaných po dobu útlumu zestárly a z Dánska dovezený samec Kiango byl velmi mladý a nezkušený. Když se situace s Kiangem zdánlivě nikam neposouvala, rozhodli chovatelé o zapojení jiného plemeníka. „Ještě před jeho příchodem ale došlo k páření s mladým Kiangem,“ uvedla zoo.

Porody dvou prvních samic sice skončily nezdarem, ale letos v lednu dvanáctiletá samice Lentilka zhruba po 15 měsících březosti porodila mládě. Pro Lentilku i pro nyní sedmiletého Kianga jde o prvního potomka.

Po porodu chovatelé zázemí žirafince uzavřeli a zavedli v něm přísný klidový režim. Po necelých dvou týdnech se podle chovatelů zdá, že je vše na dobré cestě. „Pouto mezi samicí a mládětem je ještě velmi křehké,“ upozornil Čulík.

Pokud by vše šlo dobře, návštěvníci by malého samce mohli vidět zhruba za měsíc.

Tiché vymírání

Základ chovu žiraf ve Dvoře Králové daly výpravy někdejšího ředitele zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes 100 žiraf a víc než 2000 dalších zvířat. Žirafy z dvorských chovů tvoří základ chovných skupin v mnoha zoo po světě a jsou pojistkou pro zachování tohoto druhu i v případě, že by v přírodě vyhynul.

Zatímco v roce 1985 žilo na světě kolem 155 tisíc žiraf, v roce 2015 to bylo zhruba 95 tisíc kusů. Za poklesem jejich populace stojí přeměna přirozeného prostředí, úbytek míst k pastvě, pytláctví i války. Pro rychlé mizení žiraf se vžilo označení tiché vymírání. U žiraf síťovaných se odhaduje, že ve volné přírodě zbývá okolo 16 tisíc jedinců.

„K velkému poklesu z přibližných 37 tisíc jedinců došlo za posledních třicet let,“ uvedla zoo.

