Zoo Dvůr Králové získala malé šelmy zorily, jejich chov v zajetí je ojedinělý

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal pár drobných afrických šelem zoril malých. Jejich chov v lidské péči je ojedinělý. ČTK to dnes řekl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný. Zoologické zahrady zapsané v celosvětovém systému ZIMS v současnosti chovají 33 těchto zvířat. V Česku je mají zoo v Plzni a v Praze. Dvorská zoo se specializuje na Afriku a dosud zorily nechovala.
"Samec dorazil ze švýcarské Walter zoo, samice ze zoo Plzeň," uvedla zooložka Gabriela Linhartová. Plzeňská zoo byla na konci loňského roku první, ve které se povedlo zorily malé v Česku odchovat. Právě z plzeňského vrhu pochází nová samice ve Dvoře Králové. Švýcarská zoo je největším evropským chovatelem zoril malých.
Ve Dvoře Králové jsou zorily malé v expozici v průchodu Pavilonu šelem Joy Adamsonové. Zoo věří v jejich rozmnožení. "Zorily mají velmi rychlý reprodukční cyklus a při nastavení správných podmínek se následně mohou množit poměrně rychle," uvedla.
Zorily jsou lasicovité šelmičky s bílou srstí a několika výraznými černými pruhy na hřbetě a ocase. Jejich asi čtvrtkilogramové tělo je dlouhé kolem 35 centimetrů, dalších až 20 centimetrů měří ocas. Zorila malá je přizpůsobena životu v suchých, písčitých oblastech severní Afriky, zejména v Libyi. Jsou aktivní zejména v noci, kdy loví hlavně hmyz a také drobné obratlovce.
Jsou příbuzné tchoříkům, takže pokud se cítí v ohrožení, vystřikují páchnoucí tekutinu. V některých případech zorily podle literatury předstírají v okamžiku napadení, že jsou mrtvé.
Dvorská zoo je úspěšná v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zahrada patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680.000 lidí.