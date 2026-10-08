Zoo Dvůr Králové získala samici vzácného páva konžského, věří v mláďata

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal ze zoo ve Varšavě samici vzácného páva konžského. Zatím dvorská zoo chovala samce, s nímž samice vytvořila chovný pár. Zahrada věří, že od páru bude mít poprvé v historii chovu mláďata. V Evropě dosud byly jen tři zoologické zahrady, které disponovaly chovným párem, rozmnožování se v současnosti daří jen varšavské zoo. ČTK to dnes řekl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný.
Pávy konžské, kterých je v zoologických zahradách podle databáze ZIMS jen 57, chová podkrkonošská zahrada od roku 2003. "Od té doby tu žila jediná samice. Současná samice je druhou v historii," uvedl zoolog Michal Podhrázský.
Dvorští chovatelé chtějí v chovu pávů konžských využít zkušeností varšavských kolegů. "Zvířatům nabízíme zcela stejnou krmnou dávku, stejnou hnízdní podložku i režim chovu. Ptáci jsou umístěni ve venkovní voliéře s možností vstupu do teplého zázemí a doplnění o menší druhy ptáků, společenstvu však dominují," uvedl Podhrázský. Pávy zoo chová v pavilonu Madagaskar a tropický les.
Páv konžský, který byl jako druh vědecky popsán až v roce 1936, patří do čeledi bažantovitých. Je výrazně menší než ostatní pávi, samec váží necelých 1,5 kilogramu, samice zhruba 1,2 kilogramu. V přírodě žije v tropických deštných pralesích Konga. "Je opředen řadou nejasností a tajemství. Je to velmi skrytě žijící druh, o kterém vědci mají většinu poznatků z divočiny jen díky fotopastem," uvedla zoo.
O popsání páva konžského se zasloužil americký ornitolog James Paul Chapin. V roce 1913 získal v tehdejším belgickém Kongu od domorodce pero, které nedokázal přiřadit k žádnému známému ptákovi z oblasti. Až v roce 1936 při práci v muzeu v Tervurenu v Belgii si všiml dvou preparovaných ptáků, kteří byli označeni jako mladí pávi indičtí. Když s nimi porovnal pírko z Konga, zjistil, že je shodné a následně popsal nový druh. "Literatura označuje objev páva konžského za jeden z nejpozoruhodnějších ornitologických objevů 20. století," uvedla zoo.
Dvorská zoo, která patří kraji, se zaměřuje na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni měla počtem 684.356 návštěvníků druhou největší návštěvnost v novodobé historii.