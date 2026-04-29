Zoo Dvůr Králové získala z Francie sloní samici, celkem má tři slony

Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku dnes dorazila samice slona afrického savanového z francouzské zoo Planete Sauvage u města Nantes. Dvorská zoo tak nyní chová tři samice slona afrického, všechny mohou návštěvníci vidět v pavilonu Africká savana. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.
Osmatřicetiletá samice Bamba pochází z volné přírody v Zimbabwe, v Evropě žije od roku 1989. "V zoo u Nantes nakonec zůstala sama, což slonům neprospívá, lépe se jim daří ve skupině. Koordinátor Evropského chovného programu slonů proto rozhodl o přesunu slonice do Dvora Králové," uvedl Šťastný.
Cestu z Francie, která začala v úterý, slonice zvládla bez potíží. "Dnes dopoledne se již seznámila s pavilonem, zdá se být hravá a přátelská. Pohledem se kontaktovala s našimi slonicemi Saly a Umbu, kterým je 44 a 45 let. Se slonicí přicestovali i dva chovatelé z Francie, kteří jí pomohou s adaptací na nové prostředí," uvedl Šťastný.
Dvorská zoo chová slony africké od roku 1969. Nejvíce slonů, celkem šest, bylo ve Dvoře Králové po transportu z Afriky v roce 1984. Skupina se však postupně zmenšovala a od úhynu samce Kita v roce 2017 zůstaly v safari parku jen samice Saly a Umbu. V roce 2020 do zoo přišla ze zahrady ve vídeňském Schönbrunnu šestačtyřicetiletá samice Drumbo, která uhynula na konci roku 2024. Sloní mládě se v dvorské zoo dosud nenarodilo a vzhledem k charakteru sloního pavilonu zoo s množením zvířat ani nepočítá.
Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680.000 lidí.