Zoo Dvůr měla o prázdninách návštěvu jako loni, obavy z veder se nenaplnily

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku zaznamenal o letních prázdninách návštěvnost jako loni přes 301.000 návštěvníků. Nenaplnily se tak obavy, že letošní vedra návštěvnost pošlou výrazně dolů. Tropické počasí však srazilo návštěvnost v červnu, meziročně o 23 procent na 62.000 lidí. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Dvorská zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech.
"Zatímco v červnu lidé asi šli spíše k vodě, v červenci a v srpnu k nám dorazili. Sledujeme nárůst zájmu o cesty do safari osobními auty. Pravděpodobně proto, že osobní vůz je možné klimatizovat," uvedl Šťastný.
Velkému zájmu se podle něj těšil prázdninový festival Africké dny. Návštěvníci se zajímali o novou slonici, mládě medojeda kapského a tradičně o tučňáky či žirafy. Úspěšné jsou podle mluvčího speciální nostalgické vlaky jezdící do Dvora Králové z Kolína přes Poděbrady, Mladou Boleslav, Turnov a Semily. "Zatím u každého termínu jsme museli rozšiřovat kapacitu," uvedl.
Za prvních osm měsíců roku do zoo přišlo 538.586 lidí, meziročně o tři procenta méně. "V současnosti panuje stran návštěvnosti opatrná spokojenost. O výsledku za celý rok nyní rozhodne podzim," uvedl Šťastný. Areál safari s volně žijícími zvířaty bude otevřený do začátku října. Vrcholy podzimu by měly být Egyptem inspirovaný Týden duchů a tradiční Vánoční zoo.
Dvorská zoo patří kraji a zaměřuje se na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Loni měla počtem 684.356 návštěvníků druhou největší návštěvnost v novodobé historii. Rekordní byl se 729.767 návštěvníky rok 2024.