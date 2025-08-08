Dvorská zoo ukázala malé lvy berberské, Maroko zvažuje jejich návrat do divočiny

Čtyřem osmiměsíčním lvíčatům v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se daří. Chovatelé je v srpnu spojili se smečkou, časem budou více k vidění v safari. Jde o druh, který z volné přírody Afriky zmizel už v 60. letech. Zoo nyní spolupracuje s marockou zahradou v Rabatu na případném navrácení zvířat do divočiny.

Se lvy berberskými dvorská zoo nyní zažívá úspěchy. Po třicetileté pauze se je od roku 2019 daří rozmnožovat.

Poslední mláďata přišla na svět 9. ledna, jde o tři samice a jednoho samce. Z dvorků se už přesunuli do pavilonu a příležitostně i do safari, dohlíží na ně matka Khalila a otec Bart. Zdejší smečku teď tvoří celkem deset lvů, pět samců a pět samic.

Koncem června do dvorské zoo přijela jednat Salma Slimani, ředitelka marocké Rabat Zoo, kde světově chovají nejvíce těchto lvů. Tamní zoo investovala do nového areálu a usiluje o vstup do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), výhledově však i o případné vypuštění druhu do divočiny.

Dvorskou zoo koncem června 2025 navštívila ředitelka marocké Rabat Zoo Salma Slimani mimo jiné kvůli lvům berberským. Jednala se zoologickým ředitelem a ředitelem Výzkumného institutu ochrany genofondů Jaroslavem Hyjánkem (vlevo).
Odpověď dá konference v Rabatu, která se bude konat buď na podzim nebo na jaře.

„Na základě konference se rozhodne, zda je takový projekt životaschopný. Pak by se začala sbírat data, jaké jsou tam místní podmínky, jak se na to dívají komunity, jaká podpora bude potřeba a jaké finanční zdroje. Také by se rozdělily role mezi partnery,“ říká zoologický ředitel a ředitel Výzkumného institutu ochrany genofondů Jaroslav Hyjánek.

„Zásadní je, zda je tam vůle, politická stabilita a ochota najít finanční zdroje. Pro zoologické zahrady je toto jediným smyslem jejich existence. Smyslem není vystavovat zvířata, pokud zahrady nemají možnost v budoucnu je vypouštět do přírody,“ tvrdí.

„Nejtěžší část je zajistit stabilitu prostředí“

Smečka lvů by obývala oblast Velkého Atlasu. Odborník však soudí, že by šlo o nesmírně náročný projekt a zatím je pouze zcela teoretický. „Nejtěžší část je zajistit stabilitu prostředí vzhledem ke komunitám, aby nedocházelo ke konfliktům, ať už ohledně vypuštěné kořisti, tedy býložravců, nebo mezi komunitami a lvy,“ říká Jaroslav Hyjánek.

Musely by se nastavit podmínky, jaké jsou ve východoafrických parcích se stabilní oblastí pro divoká zvířata. Místní obyvatelé musí mít jistotu jiné obživy a být informovaní.

Zoologické zahrady tak řeší mezi sebou nyní spíše praktické otázky v chovu těchto lvů v zajetí. Podle mezinárodního chovného programu řízeného koordinátorem některá z dvorských mláďat pravděpodobně poputují do Izraele do zooparku Midbarium v Beer Ševě. Nově vzniklé zařízení usiluje o vstup do asociace i mezinárodního chovného programu těchto lvů.

Přírůstky v dvorské zoo Hyjánek přičítá právě ustálené mezinárodní populaci.

Velký poddruh lva pustinného kdysi obýval severní Afriku, jenže byl vyhuben. Ve zvěřinci marockého krále přežily desítky lvů, jejichž mláďata se postupně rozšířila do zoologických zahrad.

„Tento ‚lví dvůr‘ se stal základnou chovu v Rabat Zoo, odkud následně odchovy mířily dál do špičkových zoologických zahrad. Poprvé v 70. letech 20. století poskytlo Maroko dvě desítky lvů berberských sedmi zahradám světa, které měly pomoci přežití této majestátní formy lva. Byl mezi nimi i Dvůr Králové, který lvy berberské chová s přestávkami dodnes,“ uvedl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný pro ČTK.

