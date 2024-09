Nová silnice přivádí víc Poláků. Zoo ve Dvoře řeší, jak zvládat nápor turistů

Safari park ve Dvoře Králové nad Labem je díky rychlostní silnici S3 pro Poláky mnohem dostupnější. Obrovskému zájmu čelil především v srpnu, připomínalo to Adršpach pár let zpátky. Během dne tam museli vůbec poprvé několikrát zastavit prodej online vstupenek do safari. Zoo chce najít koncepční řešení.