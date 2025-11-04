Světový unikát. Volavky černé vyvedly v zoo mláďata, chovatelé je museli stěhovat

  16:32aktualizováno  16:32
V Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se podařil unikátní odchov afrických volavek černých. Ve světových zoologických zahradách sdružených databází ZIMS je to vůbec poprvé. Vylíhla se tři mláďata, jedno nepřežilo. Protože přes noc začalo mrznout, chovatelé podnikli náročné stěhování mláďat z venkovní voliéry do zázemí.
Volavka černá - mláďata krátce po odchytu | foto: Safari Park Dvůr Králové, Helena Hubáčková

Volavky se vylíhly 26. a 27. září ve Velké průchozí voliéře. Jedno z nich neprospívalo a nakonec uhynulo.

„Podle dostupných údajů se odchov dosud nikde nepodařil. U nás probíhá zcela přirozeně. Rodiče si vybudovali hnízdo ve výšce několika metrů na vzrostlém stromě ve voliéře a vše zvládali sami,“ přibližuje zoolog Michal Podhrázský.

Ptáky už ohrožoval mráz. „Ačkoli vše probíhalo dobře, zasáhlo počasí. Věděli jsme, že blížící se mrazivé noci jsou pro malé ptáky hrozbou. Zároveň jsme ale měli obavy z toho, že zásah do odchovu při sezení celou situaci nevratně naruší a v případě nuceného stěhování rodiče přestanou o potomky jevit zájem. To by byl velký problém,“ doplňuje zoolog.

Volavka černá

Dvě mrazivé noci ptáčata přežila bez úhony a následně začala hnízdo opouštět a proplétat se na blízkých větvích.

„V tu dobu jsme zasáhli a malé volavky odchytili. Chovatelé všechny své svěřence perfektně znají, takže na základě kroužků identifikovali a odchytli i rodiče, které za ptáčaty přesunuli do zázemí přiléhajícího pavilonu Tropické bažiny. Tam se k potomkům připojili a hned se znovu začali starat, vše se vyvíjí dobře a vše nasvědčuje tomu, že první světový odchov volavky černé v zahradách ZIMS se úspěšně završí právě ve Dvoře Králové,“ věří Michal Podhrázský.

Právě z momentu stěhování pocházejí pořízené fotografie. Zbytek hejna, tedy pět dospělých ptáků, lidé mohou pozorovat v expozici Tropických bažin. Protože se situace trochu změnila a i noci jsou zatím stále relativně teplé, vyletují stále i do Velké průchozí voliéry.

Volavky černé jsou mimořádně populární. Zná je i mnoho lidí ze sociálních sítí, kde kolují videa s jejich typickým loveckým chováním. Volavky při něm křídly vytvoří deštník nad hladinou a trpělivě vyčkávají, až pod něj vpluje ryba nebo jiná neopatrná kořist. Tu pak bleskurychle uloví výpadem hlavy s ostrým zobákem. Podobné chování se u volavek občas projeví i v safari parku.

Safari Park má na dosah raritní odchov, mláděti jsou ale teprve tři týdny

Volavky černé obývají Afriku jižně od Sahary a také Madagaskar. Péče o ně není snadná. Zahrada vede Evropský chovný program pro volavky červené a obrovské.

