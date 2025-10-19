Ztracený legionář je zpět i s novou hlavou. Sochu odhalil prezident

Štěpánka Tůmová
  8:12aktualizováno  8:12
Rozbitá, zohavená, pak léta zapomenutá. Osudy pískovcové sochy legionáře z Malé Čermné na Náchodsku jsou svého druhu detektivka. Díky městu Hronovu je nyní socha zrestaurována a znovu stojí na pomníku padlým v první válce. Odhalil ji prezident Petr Pavel. Dorazil neoficiálně, když byl na dovolené na chalupě.
Slavnostní znovuodhalení pomníku v Malé Čermné na Náchodsku (10. srpna 2025)

Slavnostní znovuodhalení pomníku v Malé Čermné na Náchodsku (10. srpna 2025) | foto: archiv J. Vítka

Zleva Josef Vítek, prezident Petr Pavel, sochařka Martina Hozová a...
Slavnostní znovuodhalení pomníku v Malé Čermné (10. srpna 2025)
Sochařka Martina Hozová a Stanislav Valtera, který torzo sochy zachránil před...
Slavnostní znovuodhalení pomníku v Malé Čermné (10. srpna 2025)
27 fotografií

Socha je zpět po 83 letech. Letos si místní připomínají sté výročí jejího odhalení.

„Abych pravdu řekl, už jsem nevěřil, že to někdy dopadne. Osmadvacátého října 2018 jsme se sochu pokoušeli vykopat na pravděpodobném místě, ale když jsme jámu vykopali, voják tam nebyl. Po nějaké době jsem našel ve Velkém Poříčí jeho hlavu, a to mě nakoplo. Pak se našel na Ostrovech i zbytek sochy. Řekli jsme si, že když už jsme ji našli, bylo by dobré ji vrátit na pomník k stoletému výročí odhalení,“ vypráví čermenský patriot a dobrovolný hasič Josef Vítek, který se s dalšími lidmi o navrácení sochy zasadil.

Slavnostní znovuodhalení pomníku v Malé Čermné na Náchodsku (10. srpna 2025)
Zleva Josef Vítek, prezident Petr Pavel, sochařka Martina Hozová a místostarostka Hronova Věra Bartošová na slavnosti stého výročí pomníku v Malé Čermné (10. srpna 2025)
Slavnostní znovuodhalení pomníku v Malé Čermné (10. srpna 2025)
Sochařka Martina Hozová a Stanislav Valtera, který torzo sochy zachránil před zavezením v šedesátých letech. (10. srpna 2025)
27 fotografií

Přiznává, že ho socha „vzala“. Když před čtyřmi lety zemřela zdejší chalupářka a regionální badatelka Eva Pumrová, která o nalezení sochy usilovala, pokračoval po ní. Nakonec přesvědčil městskou radu, aby kývla na opravu.

Sochařka a restaurátorka Martina Hozová poté vytvořila kopii vojákovy hlavy podle dříve poničeného originálu a renovovala tělo sochy. Nová je i puška. „Žádáme o česko-polskou dotaci z euroregionu Glacensis. Když nedopadne, zaplatí renovaci sochy město,“ říká místostarostka Hronova Věra Bartošová (bezp., Rozvoj města).

Socha vydržela jen 17 let

Pomník padlým vojínům pořízený z milodarů Čermenští odhalili 23. srpna 1925. Desku se secesním motivem vytvořil místní kameník Vojtěch Lhotský. Socha italského legionáře v životní velikosti byla dílem Aloise Suka z Velkého Poříčí, který tou dobou studoval Státní průmyslovou školu sochařskou a kamenickou v Hořicích. Pak pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze.

Pískovcová socha na pomníku v pohraniční vesničce vydržela jen sedmnáct let, než ji německé úřady za protektorátu v roce 1942 nařídily sundat. Zpět se po válce nevrátila, podle kroniky ji kdosi zohavil.

Místní ji po léta ukrývali v hospodě U Města Náchoda, jenže při jejím bourání v šedesátých letech zmizela nadobro. Tehdy asi socha přišla o hlavu. Tu objevil Josef Vítek koncem roku 2018 u známého ve Velkém Poříčí.

Nalezení zbylého torza pak bylo dílem velké náhody. Když se do čermenského domova důchodců nastěhoval náchodský malíř Karel Maněna, všiml si u pomníku desky s výkladem o ztraceném legionářovi. Přesně věděl, kde torzo celé roky leží, a hledače nasměroval do známé chatové osady u Náchoda. Sochu si tam přemisťovali od chaty k chatě jako svého druhu trpaslíka.

Skončila mezi sutí

Majitel jedné z chat se k soše dostal shodou okolností jako pracovník při opravách elektrických sítí.

„Někdy v letech 1966 až 1968 Východočeská energetika prováděla v Malé Čermné rekonstrukci sekundární sítě a já jsem vozil materiál. Jedna naše zaměstnankyně ze skladu bydlela na polské hranici a říkala mi, že zbourali hospodu a za vesnici vyváželi všechen stavební rum. Zrovna tam dělali nějakou cestu a vyvezli to i s tou sochou. Jezeďákům na tom nezáleželo, dokonce tenkrát ještě byly na soše otisknuté pásy z pásového traktoru, jak to asi planýrovali. A to jsem si řekl, že by bylo škoda, aby ze sochy udělali základ cesty. Bylo mi toho líto, oni by to ještě zavezli dalším odpadem a zmizela by z povrchu zemského,“ vylíčil před třemi lety pro iDNES.cz Stanislav Valtera, který na Ostrovech provozoval známý kiosek.

Měl na náklaďáku hydraulickou ruku, pro sochu zajel, naložil ji a převezl do Pekla. Na návrat torza do Malé Čemné kývl v naději, že se tím věc důstojně završí.

Prezident si odskočil z chalupy

Dvaaosmdesátiletý Valtera se přijel podívat 10. srpna na slavnostní odhalení pomníku. Mezi hosty byla sochařka Hozová, syn Evy Pumrové Miloslav či historik z polské strany hranice Bronislaw Kamiński, který před lety pomáhal na svět Pomníku tří kultur v sousedící Czermné.

Konala se malá výstavka o záchraně sochy a dorazil i prezident Petr Pavel.

„Prezident tu nebyl na oficiální návštěvě. Měl dovolenou, a tak si z chalupy v České Čermné zajel k nám na pivo na Malou Čermnou. Známe se už hrozně moc let. My Čermáci držíme při sobě, jezdíme na setkání Čermných, pan prezident si s námi sedne, popovídáme si, zajdeme na rybu, někdy sem jezdil na kole,“ líčí Josef Vítek.

Masaryk přežil socialismus

Náhradou za legionáře stával při pomníku od roku 1947 sloupek s Masarykem a nápisem Pravda vítězí. Kupodivu na místě vydržel i za socialismu. Jde o 1,4 metru vysoký sloup s černou žulovou destičkou, do níž je vyrytý portrét prezidenta z profilu.

Sloupek je nyní sundán a zbývá dořešit, co s ním bude dál. „Zatím leží na paletách. Už jsme vymysleli, kde by mohl stát, aby byl veřejně přístupný, ale musíme se domluvit s majiteli pozemku. Teď se chystám žulu vyleštit. Kameník už mi poradil postup a dovezl i přípravek,“ plánuje Josef Vítek.

Již dříve zakonzervovaná hlava legionáře zřejmě poputuje do Muzea Náchodska, které se o hronovské muzeum stará.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Severní obchvat Chrudimi má šanci. Ve hře je několik tras, které budí spory

Chrudim by se mohla dočkat stavby severního obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž přeložku silnice I/17 zařadilo mezi své priority v kraji. Objednalo si technické i ekonomické prověření...

19. října 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Tým městské policie v Humpolci se rozrostl, má už dva členy

Od letošního května funguje v Humpolci městská policie. Doposud její činnost zastávala jen jedna strážnice – Adéla Nováčková. Nyní se ale sbor rozšířil o druhého strážníka, jímž se stal Jan Hložek....

19. října 2025  8:28

Ztracený legionář je zpět i s novou hlavou. Sochu odhalil prezident

Rozbitá, zohavená, pak léta zapomenutá. Osudy pískovcové sochy legionáře z Malé Čermné na Náchodsku jsou svého druhu detektivka. Díky městu Hronovu je nyní socha zrestaurována a znovu stojí na...

19. října 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Studující Masarykovy univerzity pořádají sbírku na dron pro ukrajinskou armádu

Podpořit ukrajinskou armádu se rozhodli studenti z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s organizací Paměť národa....

19. října 2025  6:26,  aktualizováno  6:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jesenická nemocnice má nový mamograf. Čekání na razítko od státu skončilo

Ženy na severu Olomouckého kraje už brzy dostanou šanci nechat se vyšetřit na mamografu přímo v Jeseníku. Také díky iniciativě hejtmanství už tento užitečný přístroj v tamní nemocnici mají. Do...

19. října 2025  7:22,  aktualizováno  7:22

Podřipská katedrála v Krabčicích na Litoměřicku se dočkala velké rekonstrukce

Cenný novorenesanční kostel, někdy také zvaný Podřipská katedrála, v Krabčicích na Litoměřicku se po 140 letech od postavení dočkal velké rekonstrukce. Evangelický chrám z roku 1885, jehož vysoká věž...

19. října 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Žatec hledá vánoční stromy

Vánoční stromy, které by během adventu ozdobily náměstí Svobody a náměstí Poperinge, hledá žatecká radnice. Obrací se proto na obyvatele, zda by nějaký městu nenabídli.

19. října 2025  6:59

Lesníci na Moravě opravili po povodni koryta potoků, lesní cesty i mostky

Rok po povodních ze září roku 2024 zaměstnanci Lesů ČR obnovují koryta toků i lesní cesty na severní i střední Moravě. Investice tam už přesáhly 170 milionů korun. Lesníci napravovali škody po velké...

19. října 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Když historie potká budoucnost! Prague Car Festival hostí auta z jiné galaxie i z 19. století

První listopadový víkend promění výstaviště PVA EXPO Praha v meku automobilových nadšenců. Prague Car Festival nabídne nejen desítky sportovních a upravených vozů, ale také dvě opravdové hvězdy,...

19. října 2025  5:39

Plné divadlo v Brně aplaudovalo muzikálu Winton i skutečným "Wintonovým dětem"

Potlesk vstoje obvykle následuje až po představení, v Městském divadle v Brně však dnes publikum povstalo ještě před světovou premiérou muzikálu Winton....

18. října 2025  22:43,  aktualizováno  22:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Krásná světla i nekonečné fronty. V centru Prahy se tento týden opět po roce koná festival světel a kreativní kultury SIGNAL. Mnoho kolemjdoucích zaujala instalace zářících barevných čoček na náměstí...

vydáno 18. října 2025  23:23

Krásná světla i nekonečné fronty. V centru Prahy se tento týden opět po roce koná festival světel a kreativní kultury SIGNAL. Mnoho kolemjdoucích zaujala instalace zářících barevných čoček na náměstí...

vydáno 18. října 2025  23:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.