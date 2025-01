Zaběhnutý psí šampion zahynul nedaleko domu, spadl do hluboké skruže s vodou

Čtyřletý pes jménem Otík, s jehož hledáním majitelce pomáhaly desítky lidí, neměl šanci přežít.

Zapadl do zarostlé skruže z poloviny naplněné vodou. Ta se nachází v neobdělávaném pásu širokém asi dva metry, který odděluje rodinné domy a pole. I když místem procházeli pátrači už ve čtvrtek i s dronem a termovizí, psa nenašli, protože už tehdy nejspíš nežil. Skruž i zvíře objevili najatí hledači až v neděli kolem 2. hodiny ranní.

„Byli za mnou všestarští zemědělci s omluvou, že o té skruži nevěděli a že ji dají do pořádku. Je ze sedmdesátých let. Rovnou ale říkali, že těchto problematických míst je strašně moc, není žádná jejich evidence. Přislíbili, že obejdou taková místa v okolí,“ říká majitelka psa Jana Pospíšilová.

Mladá žena varuje, aby si lidé v terénu dávali pozor, a doufá, že majitelé taková místa dají do pořádku. „Stalo se to teď psovi, ale mohlo tam spadnout dítě. Vešel by se tam i dospělý člověk,“ poznamenala Pospíšilová.

Otevřenými vraty ze zahrady rodinného domu ve Všestarech utekli ve středu dva psi, vrátil se však pouze jeden. Pátrání po sedmdesátikilovém republikovém šampionovi Otíkovi začalo hned večer. Majitelé zveřejnili výzvy na sociálních sítích, roznesli letáky a v terénu dokonce psa hledal dron s termovizí. Obrátili se na útulky a zmizení psa nahlásili na policii. Na sobotu svolali velkou pátrací akci, v neděli ohlásili nález zvířete. Za pomoc lidem děkovali.