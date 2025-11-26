Největší ZUŠ v Česku má pavilon populární hudby, kapely se tam navzájem neruší

  17:12aktualizováno  17:12
Nové zkušebny populární hudby pro bicí či elektrické kytary už slouží žákům Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Největší zuška v republice do nich výuku přesunula v pondělí. Po víkendu startuje další část přestavby areálu, kde se bude učit klasická hudba. Pedagogy však hlavně zajímá poslední etapa, na koncertní sály radnice zatím nevyčlenila peníze.

Pedagog Zdeněk Švec bere do ruky bubenické paličky a několika rychlými pohyby rozezní bicí soupravu. Z vedlejší učebny je otevřenými dveřmi slyšet cimbál a tahací harmonika, netradičně doprovázené hrou na vysoké bubny konga. Zpoza protější stěny je slyšet saxofon či baskytara jedné ze školních kapel.

Zbrusu nový pavilon populární hudby je plný muzikantů, přesto se vzájemně neruší.

„Jsem z toho nadšený. Je to konečně prostředí, které si děti ve 21. století zaslouží. Oproti dřívějšímu stavu se to absolutně nedá srovnat,“ říká Zdeněk Švec. V nové budově se učí od pondělí a pedagog zatím nezaznamenal, že by se žáci vzájemně rušili, byť bicí nepatří zrovna ke komorním nástrojům.

Kapela učitelů hradecké ZUŠ Střezina zahrála na otevření opraveného pavilonu populární hudby. (26. listopadu 2025)
Rekonstrukce přízemního pavilonu oboru populární hudby vyšlo na 29 milionů korun, přestavba hradecké ZUŠ Střezina je za polovinou. (26. listopadu 2025)
Na hradecké ZUŠ Střezina hraje asi dvacet studentských kapel, zázemí najdou v opraveném pavilonu. (26. listopadu 2025)
Otevření zrekonstruovaného pavilonu populární hudby na ZUŠ Střezina v Hradci Králové (26. listopadu 2025)
„Je tady vše podřízené akustice. Máme akustické panely, speciální stěny. Myslím, že to nebude problém. Doteď jsme měli ve staré budově dočasné stěny s různými vatovými výstelkami. Bylo to hodně velké provizorium,“ popisuje radikální proměnu.

Testovalo čtyřicet hudebníků

Přestavba a rozšíření boční budovy školy na pavilon populární hudby začala letos na jaře. Jde o druhou část druhé etapy rekonstrukce areálu, celkově o čtvrtý z plánovaných šesti objektů.

Úprava budovy a přístavba velké zkušebny směrem do dvora vyšly na 29 milionů korun bez daně. Celková rekonstrukce zahrnovala nové příčky, střechu, zateplení a výměnu oken, vnitřní instalace, omítky či podlahy.

„Všechny učebny byly navrženy s ohledem na specifika hudební výuky. Akustické obložení zajišťuje kvalitní zvukové podmínky uvnitř učeben, zároveň ale brání rušení mezi jednotlivými prostory i směrem k okolní zástavbě,“ vysvětluje náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Nově vybudovaná velká zkušebna už má za sebou první test v podobě zkoušky čtyřicetičlenného školního orchestru. Sál je uzpůsobený také jako nahrávací studio a poprvé v historii školy má certifikát na akustiku. Umožní tak například i pořádání hudebních soutěží.

„Tento pavilon je nejhlučnější součástí školy. Zkouší tady všechny kapely, kterých máme víc než dvacet. V jednu chvíli jich tu bude zkoušet třeba šest sedm, proto byly požadavky na akustiku tak náročné,“ upozorňuje ředitel školy Tomáš Votava.

Poslední škatulata

Hradecká zuška má bezmála 2,5 tisíce žáků. Město už pro potřeby školy zrekonstruovalo pavilon výtvarných oborů, taneční pavilon a letos na jaře otevřelo zrekonstruovaný vstupní objekt s šatnami, bufetem, technologickým zázemím a kancelářemi ředitelství. Hotové už je také menší parkoviště před areálem.

Tanečníci v největší české zušce mají nové sály. Dočkají se i hudebníci

Stejně jako při přestavbách ostatních objektů si vybudování hudebního pavilonu vyžádalo velké přesuny výuky. Muzikanti byli dočasně v hlavní třípodlažní budově, jejíž rekonstrukce začne už příští týden. Do nového se stihli přesunout o víkendu.

„Rekonstrukce hlavní třípodlažní budovy měla trvat rok a půl, ale firma nám slibuje, že bude hotová za 12 měsíců. Jde jim to opravu rychle, i tady měli hotovo dřív. Slibují nám, že zbytek hudebního oboru budeme mít příští Vánoce v novém,“ říká ředitel.

Náklady na přestavbu jsou 51 milionů. Většinu objektu, ve kterém bude po rekonstrukci pavilon klasické hudby, vyklidili hudebníci už o prázdninách. Stěhování v průběhu školního roku by totiž nabouralo rozvrhy výuky.

Učí se i v šatnách

Učí se doslova všude, kde bylo místo. Stará budova školy v ulici Na Střezině je narvaná k prasknutí. Výuka probíhá i v šatnách a provizorních učebnách bývalé školní tělocvičny v areálu Jih. Podle vedení je situace na úplné hraně možností. Proto se do opravené budovy chce škola přesunout hned, jak to bude možné.

11. ledna 2024

Spolu s přestavbou hlavní budovy budou příští rok pokračovat také práce na úpravě školního areálu. Dokončit se má prostranství před školou, kde budou parkové úpravy, lavičky a zeleň. Už v únoru mají stavbaři nastoupit také do školního dvora, kde vznikne parkoviště a další odpočinkové plochy.

„Upraví se celý vnitroblok. Od února do června se bude pracovat v části, kde se nepohybují žáci, a přes letní prázdniny i ve zbytku, kudy teď vede koridor do nového pavilonu,“ popisuje Votava.

Doufají, že město školu dostaví

Otazník však zatím visí nad poslední etapou přestavby, ve které mají stavbaři zbourat původní tělocvičny a na jejich místě postavit dva koncertní sály se zázemím. Město již má projekt i stavební povolení. Investice je součástí akčního plánu na roky 2027 a 2028. Jenže v rozpočtovém výhledu zatím chybí peníze.

„Předpokládáme, že zahájení třetí etapy by mohlo být v roce 2028. Jakmile budeme mít vyčleněné peníze, aktualizujeme indikativní rozpočet, abychom mohli soutěžit dodavatele. Protože se ceny mění, nemá smysl to dělat příliš brzy,“ vysvětluje Řádek.

Škola doufá, že radnice plány dodrží. S opuštěním staré budovy totiž přijde o svůj jediný koncertní sál. Školní soubory kvůli nedostatku prostor vystupují také v tělocvičně, která se má bourat.

