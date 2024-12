Herci s muzikanty stvoří svět Zuzany Navarové, hra v Hradci chce i pomáhat

V sobotu 7. prosince uběhlo od odchodu originální písničkářky a znamenité textařky, jež si podmanila latinu, karibské rytmy, gypsy folk, šanson i uherská tanga, dvacet let.

Dcera známého muzikologa Radovana Navary se narodila 18. června 1959 v Hradci Králové, kde vystudovala Gymnázium J. K. Tyla. V Praze absolvovala studium španělštiny a češtiny na filozofické fakultě i obor populární zpěv na pražské konzervatoři.

Proslavila se se Zdeňkem Vřešťálem a Vítem Sázavským v kapele Nerez, s níž vydala tři ceněná řadová alba Masopust, Na vařený nudli a Ke zdi.

Založila i kapelu Tres, ale tvůrčí vrchol zažila se znamenitou skupinou Koa, dokládají to hlavně desky Skleněná vrba, Barvy všecky či Jako Šántidéví a skvosty Marie, Hodně pus, Učiteli, Orlice, Cesta dom´, Zelí a prejt, Taši delé nebo Piráti.

A pak usnu a vstanu sobota 14. prosince, 19:00

1. předpremiéra pondělí 16. prosince, 19:00

2. předpremiéra pátek 27. prosince, 19:00

3. předpremiéra sobota 11. ledna, 19:00

premiéra

Skládala také scénickou hudbu k divadlu, skvěle zazpívala na kainarovském albu Karla Plíhala Nebe počká, hitem se stala její interpretace pohádkové písničky Čert ví proč.

Byla také producentkou Věry Bílé a objevila písničkářku Radůzu, jíž poradila, ať si koupí harmoniku.

Od začátku 90. let stála v čele nadace Život umělce, která ocenění, jež uděluje, na její počest pojmenovala Cena Zuzany Navarové. V roce 2005 byla Akademií populární hudby uvedena do Síně slávy „in memoriam“.

Koloběh života

Pod scénářem k nové inscenaci jsou podepsáni režisér Pavel Khek, dramaturgyně Lenka Smrčková a muzikantka Iva Marešová. Právě ona s Radkem Doležalem stojí i za hudebním nastudováním.

Razam hrají originální autorskou worldmusic se silnými slovanskými kořeny, svou symfonickou verzi se zdejší Filharmonií vydají v příštím roce. V Divadle na Vinohradech nově zaranžovali a doprovázejí Baladu pro banditu.

Na hradeckém jevišti bude 15 živých hudebníků pět členů skupiny Razam s Ivou Marešovou a deset členů Filharmonie. Ty doplní herci Martina Czyžová, Maria Leherová, Lucie Andělová, Kamila Sedlárová, Martina Nováková, Lenka Loubalová, Daniel Krečmar, William Valerián a Jan Vápeník. Choreografie vytvořil Marek Zelinka, výpravu Jozef Hugo Čačko a projekce Ondra Martinec z Moving Pictures.

„Téma Zuzana Navarová u nás v dramaturgických plánech rezonovalo už delší čas, Iva Marešová zase měla v hlavě koncert Zuzaniných písní společně s Filharmonií Hradce Králové. A jelikož i my pravidelně s orchestrem spolupracujeme, začalo dávat smysl spojit síly. Celý projekt navíc bude patřit k oslavám 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové. A k této příležitosti se hodí poctít jednu z nejslavnějších hradeckých rodaček,“ míní režisér Pavel Khek.

„Její hudba je úžasně rozmanitá a má obrovskou sílu, skrz divadelní tvar chceme divákům poodhalit její osobitost. Nejde o životopisnou hru, navíc si velmi bedlivě střežila své soukromí a my jsme se to samozřejmě rozhodli respektovat. Ale chceme vytvořit svět Zuzany Navarové, který vypráví o ní, ale především o každém z nás,“ vysvětluje režisér.

Dramaturgyně Lenka Smrčková ho doplňuje: „Dlouho jsme přemýšleli, jak by se inscenace věnovaná Zuzaně Navarové měla jmenovat. Nakonec jsme zvolili citaci z její písně Andělská: A pak usnu a vstanu. Pro mě osobně je v tom skrytý koloběh života – od dětství až ke smrti. Proto jsme se rozhodli, že postavu Zuzany nebude hrát jen jedna herečka nebo herec, ale každý bude hrát chvíli nějakou část její duše.“

Inscenace má charitativní přesah

Zuzana Navarová se věnovala charitativní činnosti. Kromě jejího působení v nadaci Život umělce se velmi zajímala o děti z dětských domovů. Inscenace A pak usnu a vstanu má proto i charitativní přesah a slouží k propagaci projektů a organizací, které se této tematice věnují.

„Program Pět P přináší podporu dětem, které to mají složitější než jejich vrstevníci. Často přicházejí z rozvrácených rodin, kde zažily domácí násilí či zneužívání, nebo vyrůstají u pěstounů, protože rodiče je opustili. Trápí je různé diagnózy, kvůli nimž se odlišují. Bojí se projevit a obtížně si hledají kamarády. Program pro ně nachází dospělé dobrovolníky – kamarády, kteří s nimi tráví jedno odpoledne týdně. Společně objevují svět, věnují se tomu, co je baví, a budují si vztah plný důvěry a podpory. Pro mnoho dětí je to poprvé, kdy mají někoho, kdo jim věří a těší se na ně,“ uvádí divadlo.

Jelikož jde o pražský projekt, divadelníci odkazují na lokální organizace, kam se dá obrátit: Salinger, Aufori, Prostorpro, Oblastní charita Dvůr Králové, Jičín a Trutnov, Shelter nebo Diakonie Náchodsko.