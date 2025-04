Populární retro chatu na Zvičině čekají opravy, dostane pokoje i terasu

Chata z konce 19. století dnes ubytování nenabízí a na rozhlednu se chodí přes restauraci. Práce mají začít v příštím roce, přestavba vyjde na desítky milionů korun.

„Klub českých turistů má čtrnáct chat a jeden chatový tábor. Když jsme je po sametové revoluci získali, nebyly v dobrém technickém stavu. Potýkáme se s tím dodnes. Uvědomujeme si, že vůči Raisově chatě máme dluh. Je to retro a chceme to změnit,“ říká garant chaty Zbyněk Báča z KČT.

Hlavní překážkou byly peníze. Potřebnou částku na generální rekonstrukci se klubu povedlo získat odprodejem menšinového podílu chaty obci Třebihošť, v jejímž katastru stojí.

Na jaře by měla být hotova studie, pak KČT zadá projektovou dokumentaci. „Když to půjde hodně dobře, mohli bychom příští rok začít. Náklady odhadujeme na více než dvacet milionů korun. Oprava bude na etapy. Jak dlouho potrvá, budeme vědět po dokončení studie. Odhaduji, že by to mohlo zabrat tři až pět let,“ odhaduje Zbyněk Báča.

V podkroví chtějí zřídit levné turistické ubytování s kapacitou 20 lůžek, v přízemí bezbariérový apartmánový pokoj a zmodernizovat zastaralou kuchyň a také upravit vnitřní dispozice. Na straně, kde se otvírá výhled na Pecku a Jičínsko, má být terasa s posezením. Projekt zahrnuje i fasády a střechy. Oprava přízemí si podle zástupce KČT vyžádá dočasné uzavření chaty.

Nouzové tábořiště pro turisty

Další novinkou bude venkovní vstup na otáčivou rozhlednu, podobně jako to je třeba na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou, kde je rozhledna díky vlastnímu vchodu s turniketem přístupná 365 dní v roce. Dnes lze vyhlídku na Zvičině navštívit pouze v době, kdy je otevřena Raisova chata.

Na přilehlém pozemku plánuje KČT vybudovat nouzové tábořiště, kde si turista bude moci pro krátkodobé přespání postavit stan. „Rádi bychom dali dohromady parkoviště, kde mají být i místa pro stání obytných vozů, protože často parkují v Třebihošti nadivoko. Přijde nám logické udělat jedno místo u chaty, které bude napojené na čističku odpadních vod a elektřinu,“ líčí garant chaty.

Raisova chata Zemědělské stavení s hostincem stálo na nejvyšším vrcholu Podkrkonoší už na konci 19. století.

Klub českých turistů převzal provoz hostince v roce 1899, o 12 let později chatu koupil.

V roce 1902 ji podle záznamů navštívili spisovatelé Jaroslav Vrchlický a Karel Jaromír Erben.

V roce 1926 se otevřela unikátní otáčivá rozhledna s prosklenou kupolí, z níž se otevírá pohled na panoráma Krkonoš, Hořicko a Jičínsko. Kupole se dá otáčet ručním kolem, původně v ní byl i hvězdářský dalekohled.

Od roku 1927 chata nese jméno po rodákovi z Lázní Bělohradu Karlu Václavu Raisovi. KČT v ní zřídil čtyři dvoulůžkové pokoje, dnes slouží pro ubytování obsluhy.

Po rozpuštění klubu v roce 1949 chata vystřídala několik provozovatelů, turisté ji získali zpět v roce 1991. Znovuotevření provizorně opravené chaty se uskutečnilo v červnu 1992.

Na Zvičině se schází několik turistických tras. Každoročně se tu koná zimní přechod, je také cílem pochodů KČT nebo dějištěm zakončení turistické sezony organizované destinační společností Podkrkonoší. Odkaz

Rekonstrukce by se mělo dočkat i samo parkoviště. Jedinou významnější investicí na chatě v poslední době byla oprava sociálního zařízení.

Finančně se na rekonstrukci bude podílet také obec Třebihošť, která odkoupila 49procentní podíl na chatě. Kromě samotné budovy spoluvlastní část pozemků včetně parkoviště.

„Stav Raisovy chaty už neodpovídá dnešním nárokům. Klub českých turistů by na celkovou rekonstrukci sám neměl peníze a my bychom to dávali dohromady také horko těžko. Proto jsme se dohodli na spolupráci a koupili menšinový podíl. Budeme se snažit získat evropské a státní dotace, požádáme o ně i kraj, pokud budou vypsány,“ říká starosta Třebihoště Libor Kňourek (nestraník).

Za největší nedostatek považuje chybějící ubytování, prioritou je také změna vytápění. Na chatě se topí uhlím a dřevem.

„Chceme přejít na podstatně ekologičtější způsob, buď na tepelné čerpadlo, nebo na vytápění plynem z podzemních nádrží,“ naznačuje starosta. Dlouhodobým problémem byl žalostný stav silnic, které na Zvičinu vedou z Třebihoště a Horní Brusnice. Kraj je však v posledních letech kompletně zrekonstruoval.

Udržitelný cestovní ruch

Klub českých turistů připravuje dálkovou trasu, která povede přes Zvičinu a spojí hlavní turistické magnety východních Čech. „Dálkové pěší trasy jsou dnes velmi populární. Naši bychom chtěli vést přes Šerlich, Broumovské stěny, chatu Dobrošov, hospitál Kuks, Zvičinu, hrad Pecku, Novou Paku, Jičín a skončit třeba v Prachovských skalách. Rekonstrukce našich chat i budování tábořišť tedy dává smysl,“ podotýká Zbyněk Báča.

Starosta Třebihoště se neobává, že po modernizaci Raisovy chaty turistický ruch na nejvyšším vrcholu Podkrkonoší zásadně nabobtná.

„Návštěvnost Zvičiny je v posledních letech stabilní, asi lze předpokládat, že první dva roky po rekonstrukci bude vyšší. Dlouhodobě se snažíme o udržitelnou turistiku, proto nechceme na pozemcích, které vlastníme nebo spoluvlastníme, dělat vysloveně turistické atrakce. Plán vést přes Zvičinu dálkovou trasu nám připadá jako velmi dobrý nápad,“ tvrdí Libor Kňourek. Obec proto před časem byla proti záměru vybudovat na Zvičině stezky pro horská kola. Zvičina by podle starosty měla zůstat centrem hlavně pěších turistů a cykloturistů.

Kromě Raisovy chaty KČT v kraji vlastní chatu Prachov na Jičínsku, Jiráskovu chatu na Dobrošově a čtveřici horských objektů v Krkonoších: Voseckou a Brádlerovy boudy či chaty Výrovka a Pod Studničnou.