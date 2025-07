Koncert ve dvoraně sboru si v sobotu odpoledne ve velkém horku vyslechlo na 400 posluchačů, další seděli na lavičkách v okolí kostela.

Nizozemská zvonohráčka provedla rozmanitý repertoár od Händela po Dvořáka, ale také třeba píseň „Addio a Cheyenne“ od Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na Západě.

Posluchači asi nejvíc ocenili část ze Smetanovy Vltavy, podbarvené hudebním doprovodem, do něhož zněly zvony. Na závěr hudebnice s chutí vystřihla českou hymnu.

„Jedná se o excelentní nástroj, je pro mě potěšení na něj zahrát,“ řekla o nové zvonohře Rosemarie Seuntiëns, která s recitály projela západní Evropu, Polsko i Spojené státy.

Koncertu předcházela slavnostní bohoslužba s účastí biskupského sboru v doprovodu žesového kvarteta.

„Jsem rád, že to všechno dopadlo. Vypadá to, že lidé přijali nástroj za svůj. To, že jim přinesl na tvář úsměv, nás velmi těšilo,“ shrnul biskup Pavel Pechanec.

Od neděle 6. července zní areálem sboru minutové skladby z automatického systému zvonohry vždy v 9:30, 12:00 a 17:00. „Máme nahráno asi čtyřicet skladeb v délce od minuty do půldruhé minuty, budou se měnit,“ sdělil biskup.

Chtějí školit nové zvonohráče

Pořádání koncertů evropských zvonohráčů je nákladné, proto chce sbor pořádat zvonohráčské kurzy a plánuje založit i carillonérskou školu. Kvůli tomu sbírá peníze na Donio na cvičnou klaviaturu. Sbírka přímo při koncertu vynesla necelých 24 tisíc korun, na zakoupení cvičného nástroje sbor potřebuje vybrat 280 tisíc.

„Je to nᚠsen i vize, že bychom chtěli udržet zvonohru v provozu nejen díky automatu, ale právě díky českým zvonohráčům. Ti tu zatím nejsou, protože podobná zvonohra v Čechách ani nebyla. Klaviatura bude shodná, napojená na počítač, takže hráč bude moci cvičit se sluchátky a svými pokusy nikoho nebude rušit. Pak může začít koncertovat,“ plánuje biskup.

27. června 2025

Koncert zakončil projekt První koncertní zvonohra v ČR, který byl součástí oslav výročí 800 let od první písemné zmínky o městě Hradec Králové. Na zvonohru v památkově chráněné budově od Josefa Gočára přispěli soukromí dárci, město i kraj. Stavba zvonohry trvala šestnáct let a přišla téměř na 10 milionů korun.

Jde teprve o čtvrtý koncertní nástroj v bývalém východním bloku. Nejbližší zvonohra je v polském Gdaňsku, na východě Evropy je další už jen v ruském Petrohradě.

Koncerty u Ambrože se budou konat každou první neděli v měsíci nebo o svátcích. Nejbližší koncert 3. srpna odehraje belgický carillonér Carl Van Eyndhoven. Dále 7. září vystoupí španělská hráčka Anna Maria Reverté a 28. září zvonohráč z pražské Lorety Radek Rejšek, který s myšlenkou hradecké zvonohry před lety přišel. V říjnu je na programu koncert nizozemského hráče Boudewijna Zwarta, v listopadu vystoupí polská muzikantka Monika Kazmierczak a v prosinci britský interpret Trevor Workman. Více o programu na webu hkpoint.cz.