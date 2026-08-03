Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde

Komerční sdělení
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Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde | foto: ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

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Křišťálové údolí je unikátní sklářský a šperkařský kraj, který se rozkládá od Kamenického Šenova až po Harrachov a spojuje Krkonoše, Jizerské i Lužické hory a Český ráj. Výrobky, které v tomto regionu vznikají, odcházejí k zákazníkům do celého světa.

Křišťálové údolí je zkrátka fenomén. Na poměrně malém prostoru tu v Libereckém kraji vedle sebe prosperují nejrůznější sklářské i bižuterní techniky a rozmanité postupy výroby. Jeden týden v roce ale návštěvníci nemusí objíždět jednotlivé sklářské hutě, dílny a ateliéry rozseté po celém Libereckém kraji. Na konci prázdnin se sklářské mistrovství soustředí na jedno místo – do krajského města.

Liberec se v posledním srpnovém týdnu mění již pátým rokem ve velkou živou galerii. Největší český sklářský festival Crystal Valley Week rozzáří město a přivítá přes stovku sklářů, šperkařů i dalších umělců z celého Křišťálového údolí. V šesti dnech od 24. do 29. srpna 2026 nabídne to nejzajímavější z práce severočeských tvůrců i zahraničních hostů. Sklem i šperky ožijí galerie, divadla, kavárny, městské ulice i zoologická a botanická zahrada.

Když sklo spojuje světy i generace

Letošní ročník festivalu Crystal Valley Week se koná pod prestižní záštitou UNESCO a nese podtitul Connecting Cultures. Hlavním motivem je schopnost českého skla překračovat hranice jazyků i světadílů. Zářným příkladem je fenomén skleněné perličky. Její příběh a cestu do daleké Indie, Afriky či Ameriky přiblíží výstava Perlička pro celý svět v neorokokovém prostředí Kavárny Pošta. Kouzlo skleněné perličky mohou návštěvníci obdivovat i na další výstavě s všeříkajícím názvem Parádní čepec! Krkonošské perle na svátečních krojích. Připomíná pozoruhodnou roli lehoučkých skleněných foukaných perlí, které po generace zdobily slavnostní lidové kroje.

O tom, jak sklo propojuje lidské osudy, vypráví také výstava BohemiAfrika 4.0, zachycující cestu čtyř sklářských mistrů ze školních lavic přes Holandsko až do Nairobi. Kontinuitu řemesla pro změnu ztělesní expozice Novotný Glass: Řemeslné dědictví, jež vedle sebe postaví díla legendárního Petra Novotného a jeho syna Ondřeje.

Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde

Umění přímo v ulicích i mezi exotickými rostlinami

Festival nabídne téměř 90 akcí a sklo bude doslova na každém kroku. Speciální atmosféru vytvoří tři rozměrné Křišťálové boxy instalované přímo v ulicích města nebo Křišťálová tramvaj s názvem Crystal Valley Express, která bude návštěvníky festivalu vozit zdarma mezi centrem a Vratislavicemi.

Skleněná krása souzní s přírodou. V botanické zahradě se na výstavě Příroda ve skle, sklo v přírodě představí na 25 sklářských umělců – mezi nimi ikony oboru jako Miluše a René Roubíčkovi, Jiří Pačinek či Lukáš Jabůrek. Zrekonstruovaný areál Lidových sadů zase ovládne působivé spojení živých květin a skla v podání předních českých i zahraničních floristů. Sklářské umění nepřehlédnete ani v zoologické zahradě, jejíž pavilon šelem ozdobí natrvalo autorská mozaika Šelmárium. Vytvořili ji žáci tří středních uměleckých škol pod záštitou školy z Kamenického Šenova.

Chybět nebudou ani velké designové koncepty. Maxim Velčovský uvede v instalaci A JE TO! svou nejnovější tvorbu vytvořenou ve stejnojmenné lindavské sklárně. Společnost Lasvit zase představí svůj projekt Splash, kde sklo funguje jako vizuální metafora vody v libereckém Naivním divadle.

Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde

Vyzkoušejte si práci u kahanu nebo u sklářské pece

Zavítejte během Crystal Valley Week na Křišťálové náměstí (nám. E. Beneše), kde přímo před radnicí vyroste mobilní sklářská pec. Můžete si na vlastní kůži vyzkoušet práci sklářů a šperkařů - fouknout si do píšťaly, zkusit broušení skla nebo tvoření nad kahanem. Kromě ukázek živé tvorby si odtud odnesete i vlastní skleněné výrobky. Prostory Krajské knihovny zase ožijí tradičním dvoudenním Křišťálovým trhem. Každodenní workshopy, které ukáží různé techniky práce se sklem, nabídne i botanická zahrada.

Naprostá většina bohatého festivalového programu je pro veřejnost zcela zdarma. Zpoplatněny jsou pouze vybrané události, jako je floristická akce v Lidových sadech, inspirativní PechaKucha Night nebo závěrečná multimediální show. Přijeďte na konci srpna do Liberce a poskládejte si vlastní třpytivou mozaiku nezapomenutelných zážitků z Křišťálového údolí.

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