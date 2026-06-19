Léto bude plné kultury

Promítání filmů proběhne hned dvakrát před radnicí a chybět nebudou ani tradiční projekce na nádvoří zámku. Kulturní léto zpestří také módní přehlídka, divadelní představení pod širým nebem i vystoupení prostějovských kapel. Divadlo z parku se tentokrát přesune do prostoru před radnici. Bonus programu pak přijde na začátku září, kdy se uskuteční koncert Rádia Blaník s oblíbenými interprety, který slibuje jedinečnou atmosféru a skvělý hudební zážitek.
Program nabídne například tyto akce: Prostějov tančí, letní kino, koncert Emmy Drobné a Adama Ďurici, koncert Matěje Plška a Marpa, módní přehlídka, divadlo před radnicí, koncert Dana Bárty s Alicí a v září letní koncert Rádia Blaník – kde vystoupí Slza, Janek Ledecký, Petr Kolář a Blanická kapela Prostějov tak potvrzuje, že i během letních měsíců nabízí bohatý kulturní program, který zve k příjemnému trávení volného času v centru města i jeho historických kulisách.
PROSTĚJOV BAVÍ I LETOS. UŽ POŠESTÉ
V roce 2021 odstartoval v Prostějově projekt #Prostějov baví, jehož cílem bylo po období covidových omezení znovu oživit turistický ruch, přilákat návštěvníky do města a podpořit místní ubytovatele. Projekt se setkal s velmi pozitivním ohlasem, a proto letos pokračuje již svým šestým ročníkem. Děkujeme všem ubytovatelům, kteří se do projektu opět zapojili. V nejbližších dnech obdrží zdarma kartičky #Prostějov baví, které svým hostům umožní využívat vybrané služby ve městě bezplatně.
Projekt je určen návštěvníkům, kteří se ubytují alespoň na dvě noci. Nabídka aktivit je pestrá a věříme, že si každý najde to své. Držitelé kartičky mohou využít například vstupy do aquaparku, na koupaliště ve Vrahovicích, zahrát si minigolf, navštívit laser arénu nebo dětské dopravní centrum.
Kompletní seznam zapojených ubytovatelů i přehled aktivit je k dispozici na turistickém portálu města.
LETNÍ TURISTICKÉ OKRUHY NABÍDNOU NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY
Součástí letní nabídky jsou také oblíbené turistické okruhy, které představují Prostějov z různých úhlů pohledu. Návštěvníci i obyvatelé města se mohou vydat například na prohlídku radnice a věže, historického centra, Národního domu, kostela Povýšení sv. Kříže, zámku, Muzea harmonií nebo poznat Prostějov židovský. Každý den od 7. července do 30. srpna nabízíme některou z komentovaných prohlídek. Snažíme se, aby program byl co nejpestřejší a zahrnoval jak tradiční památky, tak i tematické okruhy spojené s historií města.
Na některé prohlídky je nutné se předem objednat, jiné jsou přístupné bez rezervace. Specifický je například okruh Po starých prostějovských hřbitovech, jehož součástí je i návštěva botanické zahrady. Všechny prohlídky organizované městem Prostějovem jsou pro veřejnost zdarma. Další komentované prohlídky nabízejí také jednotlivé památky a instituce, jejichž aktuální programy jsou dostupné na jejich webových stránkách. Tak neváhejte a přijeďte v průběhu letních dní do srdce Hané, do Prostějova!
František Jura, primátor města Prostějova
Milada Sokolová, 1. náměstkyně primátora