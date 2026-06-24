Léto plné zážitků nejen v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci

Komerční sdělení
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Léto plné zážitků nejen v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci | foto: Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.

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Léto v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií bude i letos patřit pestrému programu, který propojí historii, hudbu, divadlo i hravé objevování světa fotografie. Návštěvníci se mohou těšit na kostýmované prohlídky, koncerty pod širým nebem i oblíbené focení v muzejním ateliéru.

Co jsme si pro vás připravili na léto? Během letních prázdnin, v červenci a srpnu, bude muzeum otevřeno denně od 10:00 do 19:00 hodin bez polední přestávky.

Nově je muzejní zahrada jako místo her i odpočinku

Při návštěvě muzea mohou rodiny s dětmi využít také oblíbenou muzejní zahradu s řadou herních a odpočinkových prvků. Nechybí velkoformátové hry, pískoviště, vodní hrátky, šlapací autíčka ani lezecká stěna pro nejmenší. Součástí areálu je také muzejní kavárna
s relaxační zónou, která nabízí příjemné zázemí pro odpočinek během letních dnů.

Atrakce

A hurá za kulturou!

Kostýmované návraty do minulosti

Už 3., 10. a 30. července ožije bývalá jezuitská kolej při kostýmovaných komentovaných prohlídkách. Návštěvníky provedou samotní zakladatelé koleje, Kateřina z Montfortu a Adam II. z Hradce, a přiblíží historii tohoto výjimečného prostoru poutavou a zábavnou formou.

V srpnu, 14., 21. a 28. 8., se tyto prohlídky vrátí v rozšířené podobě. Kromě setkání s historickými postavami je zakončí varhanní koncert s hudbou významných barokních mistrů.

Všechny prohlídky začínají vždy v 17:30.

Komentované prohlídky
Srpnové komentované prohlídky s varhanním koncertem

Prohlídka

Poločas Martiny Preissové

Ve čtvrtek 16. 7. od 19:00 se nádvoří muzea (v případě nepříznivého počasí koncertní sál) promění v místo setkání s herečkou a spisovatelkou Martinou Preissovou. Její pořad „Poločas Martiny Preissové“ propojí autorské čtení z knihy Tvá M., osobní vzpomínky a písně. Přijďte si užít klidný letní večer s výjimečným hostem.

Poločas Martiny Preissové

Martina Preissová

Pocta Adamu Michnovi

Kaple sv. Máří Magdalény se 17. 7. rozezní varhanním koncertem k 350. výročí úmrtí jindřichohradeckého rodáka Adama Michny z Otradovic, v rámci Českého varhanního festivalu Adama Viktory. Hudba, která kdysi zněla barokními chrámy, se vrátí do autentického prostoru
a nabídne výjimečný večer s duchovní atmosférou. Koncert začíná v 19:00.

Varhanní koncert

Gavin Skeggs & Otto Hejnic Band: Show k poctě Franka Sinatry v Las Vegas

Ve středu 29. 7. od 19:00 hodin se nádvoří Muzea fotografie a moderních obrazových médií promění v koncertní scénu ve stylu starého Las Vegas. Gavin Skeggs a Otto Hejnic Band přivezou energickou jazzovou show věnovanou legendárnímu Franku Sinatrovi.

Gavin Skeggs & Otto Hejnic Band – Show k poctě Franka Sinatry v Las Vegas.

Oblíbené focení v historických kostýmech

Během tradiční Porcinkule, 1. 8. (10:00 - 17:00) a 2. 8. (10:00-15:00), nabídne muzeum tematické ateliérové focení v historických kostýmech. O tuto oblíbenou akci je každoročně velký zájem, proto doporučujeme rezervaci předem na telefonním čísle 601 372 708.

Fotografování v historických kostýmech

Organum - Pocta art rocku VI.

Legendární jindřichohradecká art rocková kapela Organum v čele s Petrem Přibylem se letos již pošesté vrací na nádvoří Muzea fotografie. V pondělí 10. 8. od 19:30 nabídne posluchačům autorské skladby Petra Přibyla i známé art rockové hity.

ORGANUM – Pocta art rocku VI.

Organum

Fotofest pro celou rodinu

Oblíbený Fotofest se uskuteční v sobotu 22. 8. od 13:00 do 17:00. Těšit se můžete na zábavné odpoledne plné pohybových, vědomostních i tvořivých aktivit s fotografickou a filmovou tematikou. Připraveny budou hravé úkoly, drobné odměny pro děti a také možnost nechat se vyfotografovat v muzejním ateliéru v historických kostýmech.

Od 17 :00 program pokračuje vernisáží výstavy „Prvním objektivem“, která představí práce dětského fotokroužku pořádaného muzeem.

Od 19:00 den uzavře koncert jihočeské kapely Cross Tower, která ve své tvorbě propojuje blues, rock, pop i šanson.

FOTOFEST 2026
Cross Tower
Prvním objektivem

Objevujte také aktuální výstavy

Vedle bohatého letního programu mohou návštěvníci zhlédnout také několik zajímavých výstav.

K vidění je fotografický soubor Karl-Heinz Raach: Canada in the 80's, výstava Rudolf Vařejka: Ruda mezi ptáky, prodloužená výstava Miloš Sedláček: Fotografie (nově až do 30. 12. 2026) a dále výstavní projekty Zbořený Jindřichův Hradec a Město 1983–2025. Tyto výstavy nabízejí rozmanité pohledy na krajinu, městský prostor, přírodu i proměny času zachycené prostřednictvím fotografie a obrazových dokumentů. Návštěvníci tak mohou během jediné návštěvy spojit kulturní program s objevováním inspirativních fotografických příběhů z domova i ze světa.

Výstavy

LÉTO NA HVĚZDÁRNĚ A PLANETÁRIU: OD DINOSAURŮ AŽ KE HVĚZDÁM

Vydejte se v sobotu 11. července na cestu napříč miliony let i nekonečným vesmírem. Hvězdárna a planetárium připravily den plný zážitků pro malé i velké návštěvníky, během kterého se setkáte s dinosaury, prozkoumáte naši planetu i vzdálené kouty vesmíru.

Dinosaurus

Program v planetáriu zahájí ve 14:00 pořad Dinosauři: Příběh o přežití s živým vstupem lektorů. Kdo první promítání nestihne, může si stejný film vychutnat znovu od 15:00 hodin za zvýhodněné vstupné 70 Kč bez živého vstupu. Následovat budou pořady Zvídavá Eva: Příběhy planety Země v 17:30 a večerní Explore ve 20:00 hodin, oba doplněné živým komentářem.

Skutečné dobrodružství ale čeká i venku. V 16:00 hodin dorazí do zahrady živý T-Rex v rámci show Živí dinosauři z programu Planeta dinosaurů, který se vydá přímo mezi návštěvníky. Chybět nebude ani možnost tvoření v dinosauří dílně nebo pozorování oblohy dalekohledy, a to odpoledne i večer.

Vstupné na dinosauří show činí 150 Kč pro děti a 200 Kč pro dospělé. Ostatní program probíhá dle běžného ceníku hvězdárny a planetária. Ke každé zakoupené vstupence je navíc pozorování dalekohledy zdarma.

Čeká vás den plný objevování, zábavy a nevšedních setkání, od dinosaurů až po tajemství hvězdné oblohy.

Prázdniny na hvězdárně – Dinosaurus show

LÉTO V DOMĚ GOBELÍNŮ

Během léta zve Dům gobelínů v Jindřichově Hradci na dvě zajímavé výstavy. Livreje očima mladých návrhářů představují originální práce studentů Střední školy umění a designu v Brně, kteří se inspirovali historickými livrejemi a přetvořili je do současné podoby. Druhá výstava, Barokní vlámské tapiserie, nabízí jedinečnou příležitost obdivovat vzácná textilní díla ze 17. století a poznat mistrovství tehdejších vlámských tkalců. Obě výstavy propojují historii, umění a řemeslnou zručnost a jsou k vidění po celé letní období.

Součástí návštěvy jsou také živé ukázky tkaní na historických stavech a možnost nahlédnout restaurátorkám pod ruce při obnově cenných tapisérií.

Návštěvníci se navíc mohou těšit na komentované prohlídky a představení historie gobelínů, tapiserií i samotného domu. Přijďte strávit příjemný letní den do světa gobelínů, tapiserií a textilního umění.

https://www.dumgobelinu.cz/

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