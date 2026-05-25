Liberecký kraj zná své šampiony McDonald’s Cupu

V Liberci vyvrcholil boj o postup na celorepublikové finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice – McDonald’s Cup. V krajských finálových zápasech nakonec zvítězily ZŠ Turnov Žižkova a ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice.

Pohár ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice | foto: McDonald’s ČR spol. s r.o.

Pamětníci krajských finále McDonald’s Cupu v Liberci marně vzpomínali, kdy v minulosti se tento turnaj obešel bez deště. Z tohoto pohledu přichystalo počasí letos dětem vlídnou atmosféru, kterou ještě posílili rodiče, trenéři, učitelé a další fanoušci, kteří v pátek 15. května dorazili na liberecký stadion FC Slovan podpořit malé fotbalisty a fotbalistky. Celkem se tu ve dvou věkových kategoriích ve 12 zápasech utkalo 8 týmů, které nastřílely 65 gólů. V nejmladší kategorii A si postup na celorepublikové ostravské finále zajistila Základní škola Žižkova. Zlato v kategorii B pak vybojoval tým ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice.

Ve skupinách se hrálo systémem „každý s každým“ a zatímco školní tým z Roztok nezaváhal v jediném duelu, výkony ostatních družstev byly nesmírně vyrovnané a o celkovém pořadí rozhodovalo v několika případech nejen bodové skóre, ale i počty gólů. A překvapením byly nejenom vyrovnané výkony, ale nakonec i oba postupující týmy. Ty jsou totiž ze stejného okresu Semily a tentokrát tak za sebou nechaly školy z velkých měst.

Pohár ZŠ Turnov Žižkova

Fotbalový den si užili všichni. A možná, aniž jsme to tušili, jsme tu viděli hrát i budoucí hvězdy nejvyšších fotbalových soutěží nebo české reprezentace. „McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cup Lukáš Provod.

„McDonald’s Cup je pro mě každý rok důkazem, že dětský sport v Česku žije a má budoucnost. Stačí se podívat na tváře dětí po zápase – ať prohrají nebo vyhrají, záře v očích zůstane stejná. To je ten pravý smysl turnaje,“ dodává franšízant patronátní restaurace McDonald’s Radek Janalík.

Krajské šampiony nyní čeká celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostí Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sejdou 1. a 2 června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde se kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohou děti těšit i na tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.

Více informací na www.mcdonaldscup.cz

O společnosti McDonald’s Česká republika

McDonald’s působí na českém trhu od roku 1992, kdy otevřel svou první restauraci ve Vodičkově ulici v Praze. V roce 2002 společnost založila neziskovou organizaci Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, který je součástí světové sítě Ronald McDonald House Charities (RMHC) a zaměřuje se na podporu rodin vážně nemocných dětí, jež potřebují dlouhodobou hospitalizaci. V současné době provozuje 142 restaurací po celém Česku. Většina restaurací nabízí koncept McCafé, který byl zaveden v roce 2009. Od roku 2019 společnost modernizuje své restaurace, aby se staly restauracemi nové generace. V celostátním průzkumu Nejlepší zaměstnavatel se McDonald’s pravidelně umisťuje mezi nejlepšími společnostmi v gastronomickém segmentu. Zákazníci mohou využít službu McDelivery pro rozvoz jídla a od roku 2023 také službu MyOrder, která jim umožňuje objednávat jídlo přes aplikaci, aniž by museli být fyzicky přítomni v restauraci.

