Adventní mozaika světla

Vyrobí si vlastní vánoční ozdobu kombinací drátku a papírové mozaiky z hedvábného papíru. Motivem tvoření bude světlo – symbol naděje, radosti a očekávání.
Otevřeno je v pátek i v sobotu od 10 do 12.30 a od 13 do 17 hodin. Vstupné je 50 korun.
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.
Kriminalisté z Jindřichova Hradce vyšetřují neštěstí, které se stalo v pondělní odpoledne na skládce u Otína. Převrátil se tam popelářský vůz, spolujezdec při nehodě zemřel.
Policisté vpodvečer zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Žádné nebezpečí už podle policie nehrozí.
Policisté, hasiči i záchranáři v pondělí vyjížděli k nehodě autobusu, který havaroval na silnici z Plzně do Záluží. Při kolizi se zranil jeho řidič. Jak se později ukázalo, muž autobus ukradl. Navíc...
Dramatickým způsobem letos v létě vyvrcholily dlouhodobé rozepře mezi dvěma romskými skupinami ve Znojmě. Šestnáctiletý mladík sedl do auta a v městském parku najel do hloučku členů znepřáteleného...
Pražský dopravní podnik zavádí od Nového roku vstřícné opatření vůči cyklistům. Nově budou moci s bicyklem v metru do jakéhokoliv vozu. Naopak elektrokola mají v metru zákaz. Od ledna také zdraží...
Zvířata v pražské zoo si budou od pondělí do středy moci pochutnat na vánočních stromcích, které pocházejí z neudaných zásob prodejců. Nevšední krmení letos podle mluvčí zoo Nikoly Dostálkové dostane...
Na Vysočině se na přelomu letoška a nového roku kromě oslav na náměstích mohou lidé zúčastnit různých akcí v přírodě. Výšlapy na kopce i do údolí Doubravy...
Do akvaparku v Pasohlávkách na Brněnsku přišlo letos nejvíce návštěvníků za jeho dosavadní třináctiletou existenci, bylo jich téměř 900.000. Rekordní byl...
Na silvestrovskou půlnoční mši na Svatém Hostýně na Kroměřížsku vypraví dopravce Z-Group bus mimořádné autobusové spoje. Mezi poutním místem a Bystřicí pod...
Pardubice postupně zpřísňují pravidla pro používání pyrotechniky. Zatímco už teď platí omezení v takzvaných citlivých zónách, od léta příštího roku by měl začít platit celoměstský zákaz. Opatření...