Zastřelili ho při návratu. Posledního agenta chodce připomíná padající kabát

„To místo je silné samo o sobě, proto jsme volili střídmé a jeho genia loci respektující řešení,“ přiblížil autor památníku Petr Kovář. Jako symbol zvolil, společně s historikem Martinem Pulcem, padající kabát, který má připomínat poslední okamžiky Bedřicha Lorenze.
„Tento památník bude sloužit jako vzpomínka těm, kteří se zasadili o naši svobodu a demokracii. Bohužel, někteří za to zaplatili i cenu nejvyšší,“ popsala starostka Mařenic Dagmar Novotná.
Památník stojí u kamenného mostku přes Hamerský potok. Vede tam turistická stezka k Sirnému prameni.
„Vztyčení památníku v lese nedaleko státní hranice s Německem připomene návštěvníkům pohnuté osudy lidí spjaté s naším regionem. Lidí, toužících žít své životy, navzdory všem změnám, zákazům a zátarasům 20. století,“ věří ředitelka Paměti národa Severní Čechy Michaela Pavlátová.
Důstojná připomínka obětí i osudů
Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty je památník důstojnou připomínkou obětí i lidských osudů, které jsou neoddělitelnou součástí historie regionu i celé země. „Na příběhy spojené s bojem za svobodu nesmíme zapomínat, protože právě díky těmto činům dnes žijeme v demokratické společnosti,“ dodal.
Takovými příběhy se zabývá taky Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který spadá pod policii. Podle ředitele úřadu Dalimila Syptáka je jejich úkolem případy historicky objasňovat, ale taky uchovávat jejich paměť.
„Jde o součást spravedlivého procesu vyrovnání s minulostí. Příběhy agentů chodců připomínají, že odpor proti totalitní moci měl konkrétní lidskou tvář a často i tragický konec.“