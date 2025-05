Po vzoru svého oblíbeného youtubera a učitele angličtiny se oblékli nejmladší žáci ZŠ a ZUŠ v Jablonném v Podještědí do modrých kalhot a červených triček. Po nadšeném a hurónském přivítání se Stevem R. Wattsem s velkou slávou pochodují do třídy.

Pravá, levá, instruuje je Watts v angličtině, zatímco děti dupou a překypují elánem. Začíná pětačtyřicetiminutová show, respektive lekce angličtiny, při níž na děti energický Brit nepromluví ani jednou česky. S dětmi plave i létá, účastní se módní přehlídky, poznávají barvy i části těla. Počítají, křičí a zpívají. Metodou Wow! English se děti na ZŠ v Jablonném učí zhruba pátým rokem.

„Když jsou děti unavené, tak se zvednou a dělají nějakou činnost, jindy si sednou k učebnici. Na školení jsme dostali spoustu materiálu včetně her a činností, které děti proberou, aby začaly pracovat, nebo je po výbuchu energie zklidní,“ popisuje pedagožka Jana Doubková, která zde učí prvňáky angličtinu.

Hodina založená na prožitcích a napodobování

Různorodou hodinu, která je založená nikoliv na překladové metodě, jež v Česku převládá, ale na prožitcích a napodobování, zvládnou podle ní i začínající nebo introvertní učitelé. Na rozdíl od Steva, který během lekce ve třídě divoce gestikuluje, předvádí dětem význam jednotlivých vět a u toho nepostojí na jednom místě, má učitel úkol o trochu jednodušší, respektive poklidnější.

„Steve tu extrovertní část udělá za ně. Oni s dětmi potom projedou učivo podle struktury, opakují, prezentují nová slovíčka. To je ale nestojí už tolik energie,“ uklidňuje Doubková. Součástí lekcí bývají videa a písničky. „Na začátku si s dětmi zahrajeme hru, pak jim představíme slovíčka, pouštíme příběh, opakujeme slovíčka z minulých lekcí a vše se prolíná aktivitami. Na závěr se většinou hraje nějaká hra,“ dodává. Hlouček dětí zpívá jednoduché a chytlavé písničky, Steve mění hlasy podle toho, jestli mluví za sebe, nebo za svou ptačí kamarádku Maggie.

Výuková videa, která vznikají v Liberci a Českém Dubu, podle ředitele společnosti Wattsenglish Marka Kadlece začlenily do svých hodin stovky základních a mateřských škol v Česku. A učí se podle nich děti ve více než třiceti zemích světa – kromě Česka i v Polsku a na Slovensku, ve Španělsku, Itálii nebo v asijských zemích.

Učitel musí být podle Kadlece trpělivý a sám absolvovat nový proces osvojování řeči. Tedy pomocí metodiky, kterou pravděpodobně na vlastní kůži dosud nezažil. S ohledem na zavedení angličtiny již od prvních tříd, které bude od roku 2027 povinné, v tom vidí velkou příležitost pro českou společnost. Ročně vyškolí přes dvě stě učitelů, od Moravy až po Aš.

„Jsou stovky škol, které začaly používat angličtinu od první třídy. Některé – jako v Jablonném – mají náskok pět let. Ale ještě máme čas dvě sezony, abychom se připravili. Neházejme flintu do žita,“ apeluje.

Metoda s lidskou tváří

Podle něj znalost jazyka u většiny lidí vychází z překladové metody. Učili se cizí řeč až ve chvíli, kdy už si osvojili mateřštinu a uměli číst a psát. Metoda Steva Wattse oproti tomu sází na lidskou tvář a použití jazyka v kontextu. Děti zapojují emoční paměť, příběh prožívají a díky tomu si vše lépe zapamatují. Důležité je, že nemusí hned všemu stoprocentně porozumět.

„Učitelé se trochu obávají začátku a materiálů, které jim dáváme. Ale když se do toho pustí a vidí, že děti sice nerozumí všemu, ale že pochytí to základní, pět nebo šest slov, nepřestávají a učí dál. Díky tomu objeví v knížkách a poskytnutých materiálech mnohem víc. Děti na hodinách často chtějí otočit na další stránku, protože je zajímá, co bude dál. Chtějí dělat další věci,“ líčí Watts. I to je jeden z hnacích motorů, které mu dodávají elán i po téměř dvaceti letech, kdy začali vytvářet výukové materiály.

Šestačtyřicetiletý youtuber nedávno navštívil se svou show také Čínu, kde ho vítaly děti už na letišti. Na cestách jej poznávají rodiče, dostává děkovné dopisy a pobídky k návštěvě. I z Jablonného je patrné, že s ním děti rády tráví čas, reagují na jeho vtipy, snadno pochopitelná gesta, zvuky a slova, které vydává a říká. Napodobují ho a ukazují mu, co se naučily.

Přes 20 milionů fanoušků

„Když děti udělají něco, na co jsou pyšné, vybízíme učitele, aby nám o tom dali vědět přes sociální platformy. Steve a Maggie je za to pochválí, a to děti ještě víc motivuje,“ vysvětluje usmívající se Watts.

Příběhy o Stevovi a nezbedné strace, které byly zpočátku jen součástí výukových materiálů, časem začaly žít vlastním životem. Nyní vycházejí zhruba dvakrát až třikrát měsíčně a jsou předabované do mnoha jazyků včetně němčiny, arabštiny, portugalštiny nebo hindštiny.

Pohádky z Liberecka sledují děti z celého světa, v současnosti mají kanály Steve and Maggie na YouTubu přes 20 milionů fanoušků.

Příští týden se chystá pro diváky velké překvapení. Proč se k Maggie připojí nový společník a kdo jím bude, se brzy dočtete na iDNES Premium.