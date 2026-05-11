Anifilm v Liberci měl letos přes 38.000 diváků, osvědčila se Linserka

Mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm navštívilo v Liberci minulý týden rekordních více než 38.000 lidí, zhruba o 2000 víc než bylo dosavadní maximum z minulého roku. Jubilejní 25. ročník festivalu byl letos v Liberci na 14 místech. Pro svůj program poprvé využil i kulturně kreativní centrum Linserka. Podle ředitele festivalu Tomáše Rycheckého se zařazení Linserky osvědčilo, ač měl obavy, zda kvůli poloze není příliš mimo centrum dění Anifilmu.
"Trochu jsme zariskovali tím, že jsme se rozhodli umístit tam veškerý videoherní program. Ale zafungovalo to skvěle," řekl ČTK Rychecký. Radost má i z toho, že navázali spolupráci s autory místního projektu Liberecká Videoherní Laboratoř (LVL), kteří chtějí vytvořit komunitu věnovanou hernímu průmyslu. "To je samozřejmě pro festival super. Pokud začne fungovat místní komunita a bude se rozšiřovat, může časem vzniknout nějaký cluster, který samozřejmě na sebe nabaluje další a další věci," dodal.
Jediný mezinárodní festival animovaného filmu v Česku získává v Liberci na stále větší oblibě, což je znát na návštěvnosti. Do pátého největšího města v Česku se Anifilm přemístil z Třeboně před sedmi lety, na první ročník v Liberci přišlo asi 10.000 lidí, letos už jich bylo skoro pětkrát více. Rychecký míní, že takový počet je pro festival ideální. "Budu moc rád, když si to zopakujeme příští rok," dodal.
Šestidenní Anifilm nabízí to nejlepší ze světové i české animované tvorby, letos mohli diváci vidět přes 500 filmů, zahrát si nové videohry, navštívit workshopy a besedy se známými animačními tvůrci či sami tvořit.
Příští rok bude možné nabídnout návštěvníkům novinku - opravené městské kino Varšava s kapacitou 250 míst. Tak velké kino letos chybělo i kvůli tomu, že Cinema City ve snaze zlepšit komfort diváků zmenšila počty míst ve svých sálech v Liberci. "Mají poloviční kapacitu. Po rekonstrukci jsou moc prima zařízené, sedačky jsou pohodlné, ale samozřejmě pro festival to není úplně ideální," uvedl Rychecký.
Letošní téma Anifilmu byly mýty a legendy, jaké bude příští, zatím nechce ředitel Anifilmu prozrazovat. "Věřím, že si to svého diváka najde a bude to možná taková 'provazba' i na další instituce v Liberci," naznačil.