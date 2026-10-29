Volfová: Odchod lidí z ANO je dohrou letitých tlaků, od některých je to nefér

Autor: ČTK
  9:30aktualizováno  12:59
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Odchody několika členů hnutí ANO v Libereckém kraji jsou dohrou letitých tlaků na zástupce hnutí, řekla dnes ČTK předsedkyně hnutí ANO v Libereckém kraji Jitka Volfová. Poslankyně a dosluhující starostka České Lípy některým odcházejícím kolegům umí porozumět. Jiným, kteří odcházejí, aby si uchovali pozici na radnici, ale shovívavá není. Není podle ní fér, že své výhrady neřekli před volbami. Zastupitelů, kteří v Libereckém kraji opouštějí po komunálních volbách vládní ANO, přibývá.

Odchod ze strany ohlásil tento týden poslanec David Pražák a s ním z ANO vystoupili i ostatní místní zastupitelé zvolení za toto hnutí v Semilech. Už před týdnem ukončili členství dva zastupitelé ANO v České Lípě, odchod oznámili i zastupitelé v Turnově, kde s tím zanikla celá místní buňka ANO. Vládní hnutí opustili krátce po volbách také tři ze čtyř zastupitelů ANO zvolených v Mimoni na Českolipsku.

"Je to v podstatě dohra celých těch letitých tlaků na lidi v hnutí ANO, spousta z nich prostě ví, že když budou v ANO, tak na radnicích nemají šanci. V poslední době je ten tlak enormní na nás všechny, mrzí mě, že se společnost tímhle způsobem posouvá. Některým kolegům umím porozumět, ale těm, kteří odcházejí proto, aby si uchovali pozici na radnici a hodí tým prostě přes palubu, tak tam tak shovívavá nejsem, to se mi prostě nelíbí. Pokud měl někdo výhrady k hnutí, tak to mohl říct před volbami, mohl kandidovat za kohokoliv jiného nebo kandidovat nemusel, ale tohle se mi nezdá fér," doplnila Volfová.

Třeba lídr turnovské kandidátky ANO Jaroslav Knížek (býv. ANO) dnes ČTK zdůvodnil odchod zastupitelů ze strany tím, že nechtějí být zatíženi celostátní politikou. Připustil, že k rozhodnutí přispěl i způsob jednání ve Sněmovně o financování veřejnoprávních médií. Podobně se vyjádřil v úterý poslanec Pražák, který by měl být v Semilech novým starostou. Pro dosluhujícího českolipského místostarostu Martina Brože bylo podle jeho slov poslední kapkou vystoupení lídra ANO Andreje Babiše, který v reakci na výsledek voleb, kdy se ANO nepodařilo ani obhájit mandát v Senátu, řekl, že je to jednoznačně chyba regionálních organizací a hnutí potřebuje restart.

V šestitisícové Mimoni nemá odchod zastupitelů zvolených za ANO na výsledek žádný vliv, volby vyhrála kandidátka ANO, získala dvě třetiny hlasů a má 12 ze 17 mandátů v zastupitelstvu. Ze zastupitelů zvolených pod hlavičkou hnutí byli ale jen čtyři jeho členy, tři se po volbách se stranou rozešli. Většina kandidátů je bez stranické příslušnosti včetně lídra kandidátky Petra Krále, který zřejmě zůstane starostou. "Dohodli jsme se, že budeme pokračovat jako nezávislí," řekl Král, který měl původně za ANO na Českolipsku kandidovat i do Senátu. Přestože měl podporu z kraje, vedení hnutí rozhodlo jinak a do boje o Senát vyslalo Volfovou.

Odchod některých členů z vládního ANO se promítne i v krajském zastupitelstvu, kde před dvěma lety získalo hnutí 18 ze 45 mandátů. Členkou klubu ANO už není dosluhující náměstkyně libereckého primátora Martina Teplá, která v srpnu hnutí opustila. Nově nebude členem ani Martin Brož z České Lípy. "S pány Pražákem a Knížkem budu jednat, zda chtějí v klubu zůstat a 'kopat' za něj, nebo jestli budou chtít být samostatnými jednotkami," dodala Volfová. Ne všichni členové klubu jsou členy ANO.

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