AOPK chce na severu Čech uchovat kriticky ohroženou hvězdnici alpskou

Kriticky ohroženou skalničku hvězdnici alpskou chce na severu Čech uchovat Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Vytvořila proto několikaletý záchranný program, který začne realizovat letos. Využije pro něj část peněz z evropského projektu Prospective Life, který je zaměřený na péči o ohrožené druhy. Na severu Čech se hvězdnice alpská vyskytuje v posledních třech lokalitách, z toho dvě jsou v chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří a jedna v CHKO Lužické hory. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí AOPK Karolína Šůlová.
Tato rostlina je pozůstatkem poslední doby ledové a daří se jí pouze na izolovaných místech se specifickými podmínkami. "Hvězdnice alpská je vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů a nápadnými fialovými až modrofialovými květy se žlutým středem. V severních Čechách roste pouze na čedičových a znělcových masivech Bořeň, Sedlo a Klíč. Domov tu má na prosluněných skalních plošinkách a kamenitých svazích. Ty však postupně zarůstají, problémem je i postupující klimatická změna," uvedla botanička AOPK Kateřina Tremlová.
Na Bořni nedaleko Bíliny se počet trsů této skalničky za posledních 20 let snížil ze 135 na 50, na Sedle na Litoměřicku jsou aktuálně zřejmě jen tři trsy a na vrchu Klíč u Nového Boru zaznamenali botanici letos 23 trsů s 65 květy.
V záchranném programu ochránci přírody počítají s vyřezáváním náletových dřevin a pročištěním skalních štěrbin, ve kterých klíčí malé rostlinky hvězdnice. Budou muset také pravidelné prosvětlovat plochy, kde se vyskytují, a odstraňovat konkurenčně silnější druhy rostlin, které je zastiňují. "Nezbytné jsou také výsadby rostlinek vypěstovaných v botanických zahradách ze semen odebraných přímo v terénu. Kvůli suchu, které kvůli klimatické změně panuje v letních měsících, se v tomto kritickém období plánuje i jejich dočasné zavlažování," dodala jedna z autorek záchranného programu Tereza Pokorná z AOPK.
Součástí záchrany vzácné rostliny pro sever Čech bude i výzkum, který by měl objasnit příčiny slabé přirozené obnovy a nízké klíčivosti semen. "Pokud se podaří zvýšit počty rostlin na stávajících lokalitách, je vizí hvězdnici alpskou navrátit i na další místa severních Čech, kde dříve rostla. Péče o místa, kde tento alpský klenot doposud přežívá, vytvoří podmínky vhodné i pro další druhy rostlin a živočichů, které mají podobné životní nároky," dodala Šůlová.