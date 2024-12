Výsledky, termíny, recepty. Informace o vyšetřeních přijdou lidem do mobilu

Výsledky laboratorních testů se pacientovi zobrazí v telefonu ve stejné době, kdy je obdrží lékař. Už před návštěvou zdravotnického zařízení tak může zjistit, jestli jsou jeho hodnoty v normě. Ne ke všem záznamům o svém zdraví budou mít ale pacienti přístup.

„Zpřístupníme ambulantní a propouštěcí zprávy, výsledky biochemických vyšetření a laboratorních hodnot, termíny objednaných vyšetření a recepty,“ shrnul lékařský ředitel KNL Tomáš Roubíček. Systém zobrazí data krajské nemocnice z posledních pěti let. Naopak radiologické nálezy, histologická vyšetření nebo výsledky cytologií zůstanou pacientům v aplikaci utajené. A to až do doby, dokud s nimi jejich stav neprobere lékař osobně.

„Nikdy nechceme připustit, aby se pacient trpící rakovinou, o tom dozvěděl ze svojí mobilní aplikace. Tedy před tím, než by to s ním zkonzultoval lékař,“ poukázal lékařský ředitel na etické problémy spojené s vývojem aplikace. Kvůli zpřístupnění dokumentace pacientům bude muset nemocnice upravit i svůj provoz.

Registrace osobní návštěvou

Zájemci si mohou aplikaci mZdraví stáhnout už nyní. Aby se k jejich citlivým datům nedostal nikdo cizí, podmiňuje nemocnice registraci do aplikace osobní návštěvou. „Pacienty musí zaregistrovat náš lékař v ambulanci Krajské nemocnice Liberec,“ zdůraznila vedoucí ICT oddělení KNL Martina Jirsová.

Poté, co lékař z turnovské, frýdlantské či liberecké nemocnice ověří pacienta, mu systém odešle registrační SMS s kódem a odkazem.

„Jsme přesvědčeni, že to povede ke zlepšení péče. Třeba v situaci, když se naši pacienti vyskytnou v jiném zdravotnickém zařízení a nebudou u sebe mít veškeré zprávy,“ nastínil Roubíček. Současně s tím očekává, že se lidé budou více zajímat o své zdraví a aktivně se ptát.

Poskytovatelé zdravotních služeb sice nemají jednotné a bezpečné komunikační prostředí, kde by mohli sdílet údaje, aplikace vyvinutá libereckou nemocnicí by podle Roubíčka v dohledné době ale mohla sloužit i dalším nemocnicím.

Na obdobný informační systém, který funguje v Liberci, před pár měsíci přešla i nemocnice v České Lípě. Časem by se tak mohla do využívání aplikace zapojit. „Dneska v nemocničním informačním systému máme asi 650 tisíc pacientů,“ doplnila Jirsová.

Až desítky tisíc lidí

KNL plánuje aplikaci dostat mezi desítky tisíc z nich. Ti, kteří už jsou zaregistrovaní, se mohou prozatím objednávat do tří ambulancí.

„Procesy spojené s objednáváním pacientů musíme nastavit uvnitř nemocnice. Sestry na různých odděleních jsou zvyklé, že někdo víc telefonuje, někdo už má internetové objednávání, jinde fungují přes e-maily. Musíme vše přenastavit a zároveň udělat změny v systému,“ poznamenal Roubíček.

„Aplikace se bude rozvíjet a možností bude přibývat. Do budoucna si každé oddělení bude muset vytipovat nějaký čas či zaměstnance, který se tomu bude nějakou dobu věnovat,“ uzavřela Jirsová.

Časem nemocnice plánuje pacientům pomocí aplikace posílat edukační materiály, informované souhlasy k zákrokům, nebo se s nimi spojovat přes videohovor.