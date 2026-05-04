Aplikace Záchranka umožní v Libereckém kraji přivolat horské či vodní záchranáře

Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc, rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím jediného tlačítka je možné automaticky přivolat i horskou nebo vodní záchrannou službu, pokud je člověk v oblasti jejich působení. Za rozšíření služeb bude Liberecký kraj platit měsíčně 40.000 korun bez DPH, řekla dnes ČTK mluvčí kraje Pavla Sýkorová.
"Lidé v kraji mají další nástroj, který jim pomůže v případě ohrožení zdraví nebo dokonce života. Aplikace je jednoduchá, přehledná a velmi návodná. Děkuji Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, že se ujal úkolu zadávat do aplikace varování občanů například v případě povodní, požárů či při dalších přírodních katastrofách, což považuji za jediné správné a rozumné řešení," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Funkce tzv. lokátoru dokáže odeslat přesnou polohu uživatele, případně zobrazuje rozmístění automatických externích defibrilátorů, umí také navigovat do nejbližší lékařské, zubní a lékárenské pohotovostní služby. Umožňuje komunikovat se záchrannou službou a hasiči i v případě, že volající nemůže mluvit - odesílá návodné obrázky, co se přihodilo a o jakou pomoc žádá. Aplikace automaticky odesílá i výstrahy na počasí, ale také upozornění na události ohrožující život nebo zdraví obyvatel kraje.
V dalších měsících se aplikace v kraji rozšíří o sekci psychosociální pomoci. Pod tlačítkem lokátoru bude nabídka organizací poskytujících krizovou a psychosociální podporu společně s možností vyhledat nejbližší dostupnou službu v regionu. "Osobně tuto aplikaci považuji za nejužitečnější ve svém mobilu. A pokud bych ji nemusel nikdy použít, alespoň vím, že jsem připraven," poznamenal náměstek hejtmana Vladimír Richter (ODS).
Podle ředitele Aplikace Záchranka Filipa Maleňáka dnes aplikace nepředstavuje pouze nástroj pro veřejnost, ale také důležitou oporu pro samotné zdravotnické záchranné služby. "Kromě přesného předání polohy a údajů o události umožňuje například zprostředkování videohovorů mezi volajícím a operátorem zdravotnického operačního střediska. Ty pomáhají lépe vyhodnotit situaci, správně nastavit postup první pomoci a v některých případech i urychlit vyslání adekvátní pomoci," dodal.