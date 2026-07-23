Archeologové zkoumají renesanční letohrádek v České Lípě, čeká ho rekonstrukce

Archeologové zkoumají renesanční letohrádek v České Lípě, spolu se dvěma sousedními domy čeká památku rekonstrukce. Kromě jiného objevili na místě středověkou keramiku a také zřejmě pozůstatky barvírny látek nebo rafinerie cukru, které v takzvaném Červeném domě v minulosti byly. Po dokončení obnovy se letohrádek otevře veřejnosti, bude tam další expozice Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa, řekla dnes ČTK mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.
Zámeček patří k nejcennějším památkám svého druhu v kraji, ve stylu severoitalské renesance ho v blízkosti vodního hradu Lipý dal v roce 1583 postavit Jiří Jetřich Berka z Dubé. Jde o patrovou stavbu nepravidelného půdorysu zdobenou sgrafity s otevřenou lodžií. Navenek není zřejmé, proč má dům přízvisko červený, říká se mu tak od 19. století, kdy získal současnou podobu, zřejmě podle červené výmalby lodžie.
První fáze archeologického výzkumu se zaměřila především na ověření stavu v přízemí budov, odborníci zkoumají založení staveb a technický stav základových konstrukcí. "Dosavadní práce odkryly v prostoru Červeného domu a sousedního domu čp. 58 pozůstatky tří otopných zařízení, která mohou souviset s písemně doloženou textilní barvírnou nebo také s mladší rafinerií cukru," uvedla Fulková. Archeologové odhalili i fragment 120 centimetrů silné zdi, která může souviset s dávno zaniklým předhradím hradu Lipý.
Archeologové objevili při průzkumu budov také štětce, škrabky a nádoby se zbytky pigmentů, které patrně souvisejí jak s historickou barvířskou výrobou, tak s rozsáhlou rekonstrukcí objektu v 80. letech 19. století. "Nalezeny byly také soubory středověké a novověké keramiky. S původní reprezentační funkcí Červeného domu by mohl souviset nález drobné kovové plastiky loveckého psa," dodala mluvčí hejtmanství.
Obnova památky přijde Liberecký kraj na 77 milionů korun, 42 milionů získal z přeshraničního programu Interreg Česko – Sasko. Projekt "Krajina a člověk - v muzeu naživo i virtuálně" propojil Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě a Městské muzeum v Bad Schandau. Do roku 2028 díky němu vzniknou dvě nové expozice zaměřené na česko-saské kulturní dědictví. Stavební práce a vybudování expozice v České Lípě přijdou na víc než 100 milionů korun, projekt zahrnuje i úpravu okolí vodního hradu, kterou financuje Česká Lípa.