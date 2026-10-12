Archiv architekta Zdeňka Zavřela obohatil sbírku Severočeského muzea v Liberci

Archiv díla architekta a bývalého děkana fakulty architektury ČVUT Zdeňka Zavřela získalo Severočeské muzeum v Liberci. Rozšíří sbírku věnovanou architektuře. ČTK o tom dnes informovala mluvčí muzea Petra Slováková.
"Zahrnuje mimo jiné dokumenty architektů Karla Hubáčka nebo Miroslava Masáka, významných zakladatelů libereckého SIALu a Školky SIAL," řekla. Také Zavřel býval v minulosti členem takzvané Školky SIAL v Liberci, která vznikla na přelomu 60. a 70. let minulého století při Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL) pro čerstvé absolventy studia architektury. Kompletní dokumentaci svého celoživotního díla nyní Zavřel Severočeskému muzeu věnoval.
"Zdeněk Zavřel zanechal stopu nejen v Čechách, ale i v Nizozemsku, kde prožil velkou část své úspěšné kariéry. Důležitou kapitolou jeho profesního života bylo také jeho působení ve funkci děkana fakulty architektury ČVUT v Praze v letech 2005 až 2013. Zde uplatnil dlouholeté zkušenosti s vyspělým architektonickým prostředím v Nizozemsku 80. a 90. let 20. století, kdy spolupracoval s předními architekty a později i vedl svou kancelář Atelier Z," dodala Slováková.
Mezi významné práce architekta Zavřela patří projekt nizozemského velvyslanectví v hlavním městě Ghany či přestavba nizozemské ambasády v Praze, řada bytových, školských a užitných staveb v Rotterdamu i Amsterodamu nebo experimentální projekt "Urban Villa in Amstelveen".