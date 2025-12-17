Argonauti ideálu i sklo studentů. Galerie představila dvě nové výstavy

Jan Pešek
  16:22aktualizováno  16:22
Dvě nové výstavy mohou přes zimu obdivovat návštěvníci liberecké Galerie Lázně. Rozsáhlejší expozice s názvem Argonauti ideálu uvádí výtvarnou scénu Liberce první poloviny 20. století, menší výstava představuje uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě.
Výstava Argonauti ideálu

Výstava Argonauti ideálu | foto: Matěj Kania

Výstava Argonauti ideálu
Výstava Argonauti ideálu
Výstava GEN 105 – Křehkost tvaru, síla myšlenky
Výstava GEN 105 – Křehkost tvaru, síla myšlenky
6 fotografií

Argonauti ideálu jsou vyvrcholením několikaletého výzkumu v českých a zahraničních archivech historičky umění a kurátorky Anny Habánové. Výstava se zaměřuje na výtvarnou scénu Liberce první poloviny 20. století, kdy se město na severu Čech stalo díky silnému průmyslovému rozvoji významným regionálním centrem.

„Už před první světovou válkou usiloval básník Erich Posselt o propojení mladých Liberečanů hledajících vyšší umělecké cíle. Sebe a své souputníky označil jako argonauty ideálu. Jeho snahy ale zhatila první světová válka. Teprve dvacátá léta 20. století můžeme označit za dobu výtvarného rozkvětu,“ doplňuje historický kontext Habánová.

Koncert pro Henleina i sebevraždy. Výstava ukazuje válku skrze nevšední osudy

Projekt zahrnuje vybrané práce německy i česky hovořících autorů a autorek, které odráží realitu dobových výtvarných snah.

„Zařazena jsou jak díla vycházející z akademické malby 19. století, tak tvorba ovlivněná expresionismem a nastupující novou věcností. Stejným dílem tu jsou zastoupeny olejomalby a práce na papíře, tedy zejména grafiky, které tvořily podstatnou část dobové produkce. Výběr je pak doplněn plakáty, knižní ilustrací, bronzovými plastikami a plaketami, ukázkami autorských návrhů ze skla a dobovými filmy,“ říká kurátorka.

K vidění tu je celkově přes 200 děl. V takovém rozsahu liberecká umělecká scéna první poloviny 20. století ještě nikdy nebyla představena.

Část výstavy je věnovaná jizerskohorské krajinomalbě a také činnosti členů skupiny Oktobergruppe. Ta vznikla právě v období výtvarného rozkvětu Liberce, konkrétně v roce 1922, kdy proběhla první společná výstava. Uskupení založila čtveřice umělců Erwin Müller, Rudolf Karasek, Alfred Kunft a Hans Thuma. Později se k nim připojili i další, například Edith Plischke, Richard Fleissner nebo Alfred Dorn.

Výročí i podoba školy

Výstava GEN 105 – Křehkost tvaru, síla myšlenky je počinem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Už samotný název odráží její dvě základní myšlenky. Škola jednak letos slaví 105. výročí od svého vzniku, jednak má představit současnou podobu školy, a to její energii, tvorbu i vize směřující do budoucna.

„Slovo Gen v názvu výstavy symbolizuje kulturní a výtvarné dědictví školy, které se proměňuje spolu se společenským vývojem. Je to kulturní, lidský a výtvarný kód, jenž se zde v průběhu času rozvíjí. Každá generace žáků i pedagogů přináší nový pohled, energii i odvahu tvořit,“ vysvětluje vznik názvu výstavy její kurátorka Lenka Patková.

Liberec versus Jablonec. Výstava ukazuje soupeření i podobnost měst

Na návštěvníky čekají studentské práce z posledních pěti let napříč sedmi obory – od broušení a tavené plastiky přes design šperku až po produktový design.

„Představené produkty nejsou jen výstupy vzdělávacího procesu, jsou to samostatná díla vzniklá v kontextu současnosti a reagující na její témata. Ukazují napětí mezi křehkostí a silou, mezi materiálem a myšlenkou. Potkávají se tu funkce a estetika, řemeslná přesnost a volné gesto. Výstava je obrazem školy pevně ukotvené v tradici, která však neustále hledá nové cesty – k udržitelnosti, identitě i digitálním výzvám,“ dodává kurátorka. Obě výstavy potrvají v galerii do 22. února 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Největší investicí Rokycan je příští rok rekonstrukce sokolovny pro kulturu

ilustrační snímek

Pokračování v rekonstrukci sokolovny na kulturní a komunitní centrum bude příští rok největší investicí čtrnáctitisícových Rokycan. V rozpočtu na rok 2026 je...

17. prosince 2025  16:08,  aktualizováno  16:08

Vyškovští zastupitelé dnes schválili rozpočet na příští rok, počítá se schodkem

ilustrační snímek

Rozpočet Vyškova na příští rok počítá s příjmy za téměř 817 milionů korun a výdaji dosahujícími bezmála 839 milionů. Schodek zhruba 22 milionů korun plánuje...

17. prosince 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Vlaky u Berounky zrychlí. Modernizace trati v náročném terénu myslela i na užovky

Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku...

Časová úspora v řádu minut, větší komfort kolem trati a brzy také nová cyklostezka. Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku mimořádně vytížené trati mezi Berounem...

17. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Vánoční trh na Staroměstském náměstí .

vydáno 17. prosince 2025  17:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Luhačovice získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého

ilustrační snímek

Luhačovice na Zlínsku získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého. Lázeňské město převzalo objekt do svého majetku na začátku prosince. Záměr odkoupit...

17. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

Zubní pohotovost bude v Brně kromě svatoanenské nemocnice také v Židenicích

ilustrační snímek

Zubní pohotovost bude v Brně od příštího roku kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) také na stomatologické klinice K 11 v městské části Židenice....

17. prosince 2025  15:46,  aktualizováno  15:46

Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. (2. června 2024)

Pražská zoo plánuje kvůli nedávnému úmrtí orangutana Kawiho nově přestavět expozici. Zatím místo mírně upravila, mimo jiné nechala nainstalovat systém, který umí detekovat pád do vody a slouží k...

17. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Nemocnice v Ústí n. L. přivítá pacienty v opravené ambulantní části rehabilitace

Nemocnice v ĂšstĂ­ n. L. pĹ™ivĂ­tĂˇ pacienty v opravenĂ© ambulantnĂ­ ÄŤĂˇsti rehabilitace

Nemocnice v Ústí nad Labem v lednu přivítá své pacienty ve zrekonstruované ambulantní části rehabilitačního oddělení. Oddělení funguje od 90. let, od té doby...

17. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na vánočním trhu na Staroměstském náměstí byla kvůli žloutence zavedena mimořádná shodná s obdobím pandemie COVID-19 v letech 2020-2022. U stánků s občerstvením je dezinfekce na ruce.

vydáno 17. prosince 2025  17:13

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Vánoční trh na Václavském náměstí ráno.

vydáno 17. prosince 2025  17:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Michalská ulice

Michalská ulice

Michalská ulice v Praze 1 na Starém Městě osvětlená plynovými lampami.

vydáno 17. prosince 2025  17:12

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na vánočním trhu na Staroměstském náměstí byla kvůli žloutence zavedena mimořádná shodná s obdobím pandemie COVID-19 v letech 2020-2022. U stánků s občerstvením je dezinfekce na ruce.

vydáno 17. prosince 2025  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.