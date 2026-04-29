Asociace vodní turistiky obvinila vodní elektrárnu Líšný z ohrožení Jizery

Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) dnes obvinila provozovatele malé vodní elektrárny (MVE) na řece Jizeře v Líšném na Jablonecku, že odebírají vodu bez platného povolení a schváleného manipulačního řádu. Majitele elektrárny se ČTK nepodařilo sehnat. Podle vedoucího odboru životního prostředí v Železném Brodě Martina Hořeního není za nedostatkem vody v Jizeře elektrárna, ale současné sucho.
Předseda AVTS Petr Ptáček uvedl v tiskové zprávě, že v téměř dvoukilometrovém úseku pod jezem zůstává koryto Jizery prakticky vyschlé, což ohrožuje chráněné druhy ryb a znemožňuje rekreační využití řeky.
Asociace obvinila úřady z nečinnosti, což vodoprávní úřad v Železném Brodě odmítl. Podle Hořeního je největší problém aktuální nedostatek vody v Jizeře a šířka jejího koryta. Voda je tak jen v jeho části. "Nahoře prostě není sníh, tak tady není voda," řekl dnes ČTK Hoření. Elektrárna podle něj změnila majitele a úřad s novým majitelem jedná o podmínkách provozu.
Jizera patří mezi nejčistší řeky v České republice, žije v ní mnoho chráněných druhů, mezi nimi i ohrožená rybka vranka obecná nebo střevle potoční, kvůli jejich ochraně platí na řece přísná pravidla nejen pro vodní elektrárny, ale také třeba při stavbách. AVTS varovala, že současný stav vede k devastaci říčních ekosystémů a žádá okamžitý zásah do podle ní nezákonného provozu elektrárny v Líšném.
Podle předsedy Cechu provozovatelů Malých vodních elektráren Vladimíra Zachovala není spor mezi elektrárnou a AVTS ojedinělý. "Vždy byla nejúspěšnější metodou spoluužívání dohoda. Poslední dobou jsme však došli k závěru, že vedení AVTS se vydalo cestou totální konfrontace," uvedl. Pod záštitou ochrany života v řekách se podle něj asociace snaží o likvidaci MVE, hlásí se prakticky do všech správních řízení provázejících jejich provoz a postupují šikanózním způsobem, uvedl v otevřeném dopise asociaci na webu cechu.
Hladina Jizery v Železném Brodě je podle údajů z měřicí stanice na 108 centimetrech a průtok pod pěti metry krychlovými za sekundu. Loni touto dobou byl průtok o dva metry krychlové vyšší. Kvůli nedostatku vody nelze podle AVTS Jizeru v Líšném využít ani k plavbám. "Dřív se u MVE Líšný využíval pro splouvání náhon, kde se dala elektrárna obnést. Nový majitel tam ale umístil ceduli se zákazem vstupu," uvedl Ptáček.